Las empresas de Grande y Kühn, entre las que más dinero deben a Hacienda

Las empresas de Baleares que acumulan una mayor deuda por el impago de impuestos son Drach Plus y Balearic Investiment and Consultants. La primera sociedad pertenece al empresario Vicente Grande, que entró en concurso al no poder abonar las deudas que le reclamaba la Agencia Tributaria, que ascienden a casi 32 millones de euros. Esta es la principal empresa que creó el constructor para llevar a cabo sus promociones de construcción. El grupo inmobiliario llegó a acumular una deuda superior a los 700 millones de euros. La crisis económica, que castigó especialmente al sector del ladrillo, obligó a Grande a solicitar una declaración de concurso. Alcanzó un acuerdo con los acreedores, estableciéndose un calendario de pagos. Inicialmente, el empresario fue cumpliendo con los pagos, pero la empresa se vio abocada a la desaparición al no alcanzar un acuerdo con Hacienda, a la que reclamaba un pago aplazado de la deuda.

La crisis también afectó de manera especial al empresario alemán Matthias Kühn, dedicado a la venta de viviendas de lujo y a promociones inmobiliarias. El empresario cambió el nombre de su empresa y así la firma Kühn and Partner pasó a denominarse Balearic Investments and Consultants. Según figura en la lista hecha pública ayer por Hacienda, al empresario alemán afincado en Mallorca se le reclaman dos deudas distintas, que suman algo más de diez millones de euros.

Otra empresa con graves dificultades con el Fisco es la sociedad Balear Sport Car. Se trata de un negocio que se dedica a la venta de coches de importación, que ha ido acumulando una deuda de algo más de 2,8 millones de euros.

Más alta es incluso la cantidad que se reclama al hotel Brasilia Playa, ubicado en la zona de la costa de Palma, que según la lista oficial ha ido acumulando unos impagos de impuestos de 3,8 millones de euros.

La única empresa del sector de la restauración de Mallorca que figura en este listado de morosos es s’Arrosseria Can Capiscol, propiedad del empresario Vicente Guerra, a quien Hacienda le reclama el abono de 2.7 millones en impuestos. Hacienda intentó que este empresario fuera condenado por delito fiscal, por ocultación de ingresos, si bien los tribunales le absolvieron.

Es el séptimo año en el que Hacienda publica esta lista, en la que aparecen los nombres de particulares o de empresas que deben más de un millón de euros en impuestos. Los que deben menos no aparecen en esta lista.

En esta última edición de la lista aparecen señalados 3.869 contribuyentes, que han ido acumulando una deuda con las arcas públicas que supera los 14 mil millones de euros.

Las deudas más abultadas que aparecen en esta lista negra las acumulan las empresas dedicadas al negocio del ladrillo. Son impagos que se reclaman tanto a las empresas, como a empresarios a título particular.

El número de morosos ha sufrido un leve descenso con respecto a la lista publicada el pasado ejercicio.