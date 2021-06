Poco interés en comprar en el primer día de rebajas

Puede que muchos consumidores no se enteraran, pero ayer empezó en Mallorca la campaña de rebajas de este verano. No fue, ni de lejos, un inicio de campaña como el que se producía hace años, en el que las clientas acudían bien de mañana para ser las primeras en comprar las ofertas cuando los grandes almacenes abrían sus puertas. Y es que desde entonces la situación ha cambiado mucho y aunque hay ofertas que valen mucho la pena comprar, la realidad es que hay mucha gente que se ha visto afectada por la crisis y no tiene dinero para ir de rebajas.

Es cierto que ayer los grandes comercios vendieron algo más que los últimos días, porque muchos clientes optaron por esperar al inicio de las rebajas. Sin embargo, tampoco hubo ayer tanta gente comprando como la que se esperaba, en parte porque la campaña se inicia a final de mes, que es cuando menos dinero se dispone.

Mientras que las poderosas firmas o los grandes almacenes se lanzan de cabeza para captar clientes a través de la campaña de rebajas, los pequeños comercios no tienen tanto interés en rebajar tan pronto los precios. Y es que todavía no les ha dado tiempo de vender los productos de este verano, porque la campaña de rebajas se ha adelantado algo más de un mes. De hecho, ayer en Palma se podía observar cómo muchas tiendas no ofrecían ningún tipo de descuento u otras lo hacían proponiendo pequeñas rebajas, que ni de lejos pueden competer con las grandes comercios, sobre todo los que se dedican a la venta de ropa que ofrecen rebajas de hasta el 70% en determinados productos.

Las vendedoras consultadas ayer coincidían en que no habían detectado una presencia masiva de clientes en el inicio de la campaña de rebajas. Explicaron que ni siquiera parecía que ya habían empezado la rebajas, ya que este año se han iniciado antes que otros años.

Desde El Corte Inglés se señaló ayer que se confía en que esta campaña sea un éxito y pueda mejorar las cifras de ventas, que se han visto afectadas por la pandemia sanitaria. La empresa está ofreciendo descuentos en sus firmas más importantes y cree que servirá para aumentar las ventas, ya que facilitará a los clientes comprar productos que necesita a un precio inferior.

En cambio, desde PIMEM, que representa al pequeño comercio, se lamentan de los resultados actuales en cuanto al nivel de ventas, que este año ha sufrido una caída de alrededor de un 40%. Los turistas no han venido y, por tanto, han dejado de comprar, y los clientes locales no cubren el porcentaje que se ha dejado de vender. Los pequeños comerciantes se han visto obligados este año a ofertar en rebajas productos de la actual temporada, lo que representa bajar el porcentaje de ganancia. Estas tiendas han tenido que ampliar horarios y pagar más a los empleados para poder vender lo mismo, en el mejor de los casos, que en periodos anteriores.

Desde la Dirección General de Consumo se aconseja que se huya del consumismo y se compre solo lo que realmente se necesita.