«Tengo muy claro que si salgo elegido será mi último mandato»

Los farmacéuticos de Balears solo han conocido a un presidente colegial desde que entramos en el siglo XXI, Antoni Real, que el próximo lunes opta a su sexto mandato consecutivo.

¿Por qué decidió presentarse a comienzos del siglo XXI?

Porque varios miembros de la Junta de Gobierno, entre ellos el presidente y el tesorero, lo dejaban. Así que un grupo decidimos presentar nuestra candidatura y mis compañeros decidieron que yo la liderara.

¿Y por qué opta ahora al que sería su...

...sexto mandato. Bueno, el detonante ha sido que había una serie de personas que se iban a presentar pero finalmente se han retirado y no me ha quedado más remedio que volver a hacerlo yo. En el mes de enero tenía ya decidido que no me presentaría, pero me volvieron a pedir que lo hiciera por las especiales circunstancias postpandemia que tenemos.

Si sale reelegido, ¿será su último mandato?

Sí, por supuesto, eso lo tengo muy claro.

¿Qué retos les depara a las farmacias el escenario de postpandemia al que nos encaminamos?

Mantener el papel de primera línea de batalla contra la covid que hemos asumido en esta crisis, seguir interpretando ese rol.

También ha abogado por una mayor integración de las farmacias en su colaboración con Atención Primaria...

Sí, este nivel asistencial debería contar más con los farmacéuticos porque hemos demostrado ser de utilidad.

Póngame algunos ejemplos de su colaboración con el Servei de Salut.

Colaboramos con Salud Pública en el plan de mantenimiento de metadona en el que preparamos las dosis de forma individualizada para cada paciente. También las farmacias del área asistencial de Inca colaboran en el cribado de cáncer de colon que ya llega al 40% de la población mediante la realización de cuestionarios previos y la facilitación de los test de sangre oculta en heces. Y teníamos más proyectos en marcha, algunos de los cuales no han fructificado.

¿Cuál?

Queríamos realizar PCR y test de antígenos en las farmacias dando todas las garantías de la trazabilidad de las pruebas. Queríamos participar en los cribados poblacionales realizados y facilitar la realización de las pruebas a la ciudadanía sin necesidad de concertar una cita previa.

¿No puede una farmacia en estos momentos realizar estas pruebas?

No. Bueno, solo si cuenta con un laboratorio de análisis clínicos detrás. Pero no ha sido posible conseguir la autorización para que las farmacias los hagan. Estamos negociando con la Administración.

¿Qué novedades nos depara el proceso de digitalización de las farmacias?

Seguiremos avanzando con la receta electrónica de manera que permita una mayor interconexión entre el médico que prescribe y el farmacéutico para un mejor control de los medicamentos recetados y de las posibles interacciones peligrosas entre ellos. También queremos que las recetas privadas aparezcan en las tarjetas sanitarias pese a que el cliente tenga que pagarlas y, por último, estamos ultimando un acuerdo con el Colegio de Veterinarios para incluir también estas prescripciones.

Nunca en las anteriores elecciones ha tenido rival. ¿Qué participación espera en los comicios del lunes en los que sí habrá candidatura alternativa?

No lo sé, en torno a un 40% o un 45% de nuestros 1.427 colegiados. Se podrá votar presencialmente en todas las islas excepto en Formentera.

¿Considera que las 442 farmacias abiertas garantizan el servicio para toda la población?

Sí, el 99% de los ciudadanos tiene una farmacia a menos de cinco minutos de su domicilio. Además quedan por adjudicar otras 34 farmacias de otro concurso antiguo aún por resolver.