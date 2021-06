La Conselleria de Salut ha iniciado una investigación epidemiológica un brote multitudinario producido a raíz de celebraciones de fin de curso de alumnos catalanes de segundo de bachillerato en la isla de Menorca entre los días 12 y 18 de junio, han informado este viernes fuentes del departamento. En estos momentos hay 24 casos positivos confirmados y 40 más en estudio.

Los alumnos provienen de diversos institutos diferentes de la zona de la provincia de Barcelona. Los centros no tienen ninguna vinculación con la organización de los viajes y Salud no divulgará el nombre. En este sentido, los viajes fueron organizar por los mismos alumnos de forma particular creando grupos de whatsapp y contactando con agencias de viajes especializadas en este tipo de eventos.

Este episodio no tiene relación aparente con uno similar producido en la isla de Mallorca y que, en este momento, no afecta ninguna persona residente en Catalunya.