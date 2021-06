La portavoz del PP en el Parlament, Núria Riera, pidió al Govern que informara sobre «todos los cargos políticos que no se han vacunado». En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Parlament, Riera se refirió a la destitución del director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, por haberse negado a vacunarse contra la covid.

Riera pidió saber qué cargos políticos no se han vacunado «cuando les tocaban, no dando ejemplo a la ciudadanía y dificultado la recuperación económica. Es algo muy grave», aseguró. Por su parte, desde el Ejecutivo balear retiraron el listado de inmunización del Portal de Transparencia y explicaron que «lo están actualizando».

Respecto a la destitución de Serafín Carballo, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, defendió que era «una cuestión de ética política. Un Govern que pide a toda la población que se vacune porque salva vidas, ¿se puede permitir que un alto cargo no se vacune? Pensamos que no, porque perdemos el discurso coherente y autoridad moral como Ejecutivo. Tiene todo el derecho como ciudadano a no inmunizarse, pero no está en consonancia con el Govern».