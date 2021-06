Baleares, de nuevo favorita en el semáforo, se juega el turismo británico

Este Sant Joan puede pasar a la historia de las temporadas turísticas de Balears como aquel en el que se recuperó el turismo británico desaparecido por la crisis sanitaria desde el año pasado. El archipiélago, según medios de aquel país, parte como una de las zonas favoritas para ingresar en el listado verde del semáforo de viajes del Reino Unido. Este jueves está prevista la tercera revisión desde que el Gobierno de Boris Johnson puso en marcha este sistema, perverso hasta ahora para la comunidad balear, para abrirse de forma paulatina a los viajes internacionales.

Hasta ahora, y a una semana de que oficialmente empiece la temporada alta, no ha habido suerte para las islas, ni a inicios de mayo, ni tampoco el pasado 3 de junio, a pesar del control de la pandemia. Mientras desde Balears se miran de reojo las decisiones de Londres — y su escalada de contagios por el virus, con 16.135 casos diarios en las últimas veinticuatro horas—, con poca confianza en que Downing Street nos ‘salve’ para que julio empiece contando con el segundo mercado emisor de turistas, las ediciones de ayer de The Times y The Independent daban casi por hecho que el archipiélago pasará al listado verde. Citando fuentes gubernamentales, ambos rotativos apuntan a «una posibilidad real» que está sujeta a una decisión de último momento de los ministros de Johnson.

Junto con Balears se menciona a Malta como los dos destinos insulares que pasarán del listado ámbar al verde, lo que equivale a no tener que hacer diez días de cuarentena obligatoria al regresar de las vacaciones. Si se confirma, seguirán adelante las aperturas hoteleras en las zonas dependientes del turismo británico, y la oferta complementaria, con su efecto de arrastre en las contrataciones del resto de subsectores.

Cautela en el Govern

The Times subraya el espaldarazo que supondría para el sector turístico británico poder contar con los «más de cinco millones de británicos» que visitaban cada año Mallorca, Eivissa y Menorca antes de la pandemia.

También se confía en que se permita viajar a los vacunados con las dos dosis sin tener que hacer cuarentena, aunque regresen de destinos ámbar.

No obstante, el Govern, a través del conseller de Turismo, Iago Negueruela, se mostraba esta semana cauto y llamaba huir de las especulaciones después del jarro de agua fría que ha supuesto para las islas quedarse fuera del listado verde ya dos veces , en un momento en el que Reino Unido atraviesa una situación complicada en su desescalada (el fin de las restricciones se ha pospuesto hasta el 19 de julio).

Hay que recordar que a principios de junio no se incluyó a ningún país en la clasificación verde y Portugal se cambió al ámbar. La esperanza de Balears sigue siendo que se tenga en cuanta a las islas como región independiente del resto del Estado español.

La Agencia PC, consultora británica especializada en el sector turístico, atendiendo a datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y Our World in Data, ha difundido esta semana un listado según el cual, de acuerdo con los propios criterios del Reino Unido, cumplen con los requisitos de destinos verdes, además de Balears y Malta, EE. UU., Croacia, Canadá, Italia, Alemania , México, Jamaica, Finlandia, Polonia, Marruecos, Barbados y Granada.

Según este baremo, el archipiélago tiene un 43 % de población vacunada con una dosis, una incidencia acumulada de 19 casos de covid por cada 100.000 habitantes a siete días y de 39 casos a catorce días. Por su parte Malta alcanza el 79 % de población vacunada con una incidencia de 2,1 y 9, 1 a siete y catorce días, respectivamente.

Palma y Muro

Por otro lado, la ocupación hotelera en mayo en Balears fue la más alta de toda España, rozando un 46 % según datos difundidos ayer por el INE que reflejan la progresiva recuperación de la actividad turística, a la par de la del tráfico aéreo, como se ha constatado esta semana. Por detrás, se situaron Ceuta (39 %) y Canarias (32 %) y la media nacional no llegó al 30 %. Por zonas turísticas destaca el caso de Mallorca que superó el 50%, acumulando el mayor número de pernoctaciones (noches de hotel), con 772.538, con Palma y Muro a la cabeza.

Además, el archipiélago despunta por ser el principal destino elegido por los turistas internacionales al concentrar casi el 30 % del total de las pernoctaciones.

Andalucía, Cataluña y las islas fueron los destinos más elegidos por quienes viajaron en España con el 17,7 %; 14,7 % y 12,8 % del total de noches de hotel.