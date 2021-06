El Arenal, epicentro de la explosión de contagios de estudiantes que ya afecta a seis comunidades

De esta forma, los jóvenes se concentraban en esta zona apartada del centro del Arenal para que no tuvieran contacto con los propios residentes de las islas, según ha explicado Sergi Torrandell, jefe de la policía local de Llucmajor.

"Durante los 2-3 primeros días juntamos a los que venían de viaje de fin de curso en una sola zona para que no se dispersasen por todo s`Arenal. Venían en grupos burbuja, por lo tanto, en el caso de producirse contagios, se darían dentro de ese mismo grupo y no afectarían a más personas, En este sentido, el propio policía ha indicado que "esta era la manera de tenerlos más controlados".

Contacto con residentes

Sin embargo, la situación cambió cuando los propios residentes empezaron a acudir a las fiestas que se producían en esa misma calle. "Cuando nos dimos cuenta que los propios mallorquines se desplazaban también hasta allí fue el momento en el que decidimos cerrar la zona y dispersar a toda la gente". Por último, el propio Torrandell ha explicado que "esta era la mejor manera para que causarán el menor daño posible a los vecinos y los ciudadanos"

TURISMO CALIDADE GRUPOS DE ESTUDIANTES SE DIRIGEN A LA PLAYA UNA VEZ CERRADOS LOS LOCALES CON LA LLEGADA DE LA POLICÍA... Posted by Asociación de Vecinos Amics de S'Arenal on Saturday, June 12, 2021

Vecinos indignados

Por otro lado, la asociación de vecinos Amics de s'Arenal se ha mostrado indignada por los constantes botellones que están realizando los estudiantes en la zona: "nos sentimos impotentes porque es una situación que denunciamos todos los años pero no nos hacen caso". Respecto a las aglomeraciones que se han ido formando en esta zona del Arenal, ha asegurado que "los enviaron allí para que no molestaran tanto. Es una calle que no tendrá más de 10 metros de ancho".