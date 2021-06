Los ladrones de vacunas siguen en sus cargos | Por Matías Vallés

Ay de los periodistas que preconizan dimisiones como si fueran fabricantes de reyes, el infierno está lleno del eco de sus plegarias desatendidas. Serafín Carballo debió ser destituido fulminantemente al estallar el escándalo de los abusos a menores tuteladas. En cambio, el cese solo se explica ahora por ahondar en la acreditada tradición de que aquí solo se sacrifica a altos cargos de Més, nunca del PSOE.

El Defensor del Menor cae por negarse a la vacunación, pecado mortal en el imperio de la biopolítica. Sin embargo, el Govern no destituyó a los altos cargos del PSOE que se apropiaron indebidamente de vacunas que no les correspondían al iniciarse la campaña. O que las robaron, en el argot de la plebe deslenguada, saltándose la cola con la bendición episcopal y pisoteando a octogenarios más necesitados. En regiones dotadas de una Fiscalía, se cursan instrucciones judiciales, aquí se les preserva. Y si se ejecuta al renuente, se debería homenajear a los asaltacolas.

El mismo día de los indultos, se condena a un objetor de conciencia que cede generoso sus dosis a personas más convencidas de su utilidad. Carballo muestra el mismo comportamiento insolidario que ya le caracterizó en la desprotección de las Menores que ha llegado a Bruselas, pero tiene perfecto derecho a no vacunarse. Fina Santiago no puede soñar que sus socios le sigan en un celo que suena un poco norcoreano, aunque sintoniza con el ejecutivo que más restricciones ha impuesto. En cuanto a la supuesta contradicción de mantener a un escéptico frente a la política sanitaria del Govern, suena hueca en partidos que gobernaron alegremente con UM.

Desde el apoyo heterodoxo a una vacunación crítica, las incógnitas a plantear son las siguientes:

¿Es obligatorio vacunarse? No. «Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento». (Ley 41/2002 que regula la autonomía del paciente).

¿Hay cargos de relevancia sanitaria que no se han vacunado? Por supuesto, desde rectores de centros hospitalarios mallorquines de alcurnia a trabajadores de residencias de la tercera edad en contacto con población de riesgo. Por no hablar de los médicos que han sorteado la vacuna que les correspondía protocolariamente, para minimizar riesgos. Difícilmente puede argumentarse que el Defensor del Menor ocupara un puesto más sensible que los anotados, desde la perspectiva de la «salud pública» esgrimida para liquidarlo.

¿Puede una empresa exigir a sus trabajadores que se vacunen? De momento, no, pero siempre se puede empeorar. La vacunación reposa antes en argumentos de hermanamiento con el rebaño que en certezas científicas, porque nadie lleva un año inmunizado artificialmente. Hoy despiden a una persona indigna de su cargo por el motivo equivocado, pero mañana puedes ser tú.