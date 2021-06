"Hablar de salud mental con los jóvenes es romper estigmas"

«Es una propuesta en la que llevamos trabajando desde hace tres años para la sensibilización del estigma en torno a la salud mental» expresó Mar Abrines, educadora social y coordinadora de la iniciativa, quién también advirtió de la importancia de hablar sobre estos temas dentro de las escuelas: «los jóvenes necesitan adquirir conocimientos y charlar sobre ello, les resulta muy difícil pedir ayuda por el miedo al qué dirán».

Contenido curricular

Una idea que compartió la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago: «hace unos años el cáncer era un tema tabú, no se podía hablar de la enfermedad, y esto es lo que sucede ahora con la salud mental. Debemos cambiar la mentalidad porque el cáncer es un claro ejemplo de que, acabando con el estigma, se afronta mucho mejor el problema».

El proyecto se enmarcó dentro de una serie de charlas educativas que se impartieron en las aulas a través de contenido curricular, ofreciendo propuestas competenciales y evaluables. En este sentido, además del apartado teórico, también se incluyeron testimonios de activistas que en algún momento han sufrido problemas de salud mental y relataron su historia para que los alumnos puedan identificarse con ellos.

Es el caso de Neus Serra, quién durante su etapa adolescente sufrió problemas de trastorno alimenticio y acabó superándolo con la ayuda externa. «Hablo de mi proceso de vida, como en un momento dado entré en una situación muy dura, pero como al final acabé saliendo de ella cuando me atreví a pedir ayuda». Una historia que transmite a los alumnos a través de una poesía

«Yo me veía fea, desprovista de belleza y hermosura, y yo estaba segura de que yo era fea. Alguien me lo dijo, ya no recuerdo ni quién, pero se guardó en este almacén al que llamo cerebro pintando de negro mis complejos». Un verso que finalizó de esta forma: «después de un largo proceso y mucha ayuda, aquí estoy sola y desnuda, sin escondite. Y esta sonrisa en la cara no habrá espejo mentiroso que me la quite».

Cápsulas covid

La llegada de la pandemia disparó los trastornos psicológicos entre los ciudadanos, pero especialmente en los más jóvenes, con depresión y ansiedad entre los más diagnosticados. Así, el programa incorporó cápsulas específicas covid para hablar de la experiencia vivida y las emociones experimentadas durante este último año.

Dificultades que se vieron reflejadas entre los estudiantes, según explicó la profesora Belén Álvarez del IES Estacions, uno de los centros que formaron parte del proyecto: «ha aumentado la depresión, la tristeza, muchos niños que están encerrados en casa sin salir o el insomnio. También ha afectado la semi-presencialidad, ya que no han tenido una rutina específica».

De hecho, durante este curso fueron 100 los jóvenes que pidieron ayuda a algún orientador o tutor del centro escolar, cuando antes de la pandemia acudieron alrededor de una veintena. «Todos tenemos salud mental y hay que hablar de ella con naturalidad».