Educación pide a los tutores que «hagan llegar» a los alumnos una carta de Armengol

La Conselleria de Educación pidió a los tutores y profesores que «hicieran llegar» a los alumnos en los centros una carta de agradecimiento de la presidenta Francina Armengol y el conseller Martí March en la que se destacó la buena gestión de la covid dentro de las aulas.

Así, la instrucción que se le dio a los docentes fue la siguiente: «os agradeceríamos que en estos últimos días del curso 2020-2021 hagáis llegar a los alumnos de vuestro grupo el escrito de agradecimiento de la Presidenta y el conseller que se adjunta en este correo». De hecho, fuentes de la conselleria aseguraron que esta era la idea principal del escrito, aunque defendieron que «en ningún momento la lectura de la carta fue obligatoria».

Un gesto que no gustó nada entre algunos profesores ni tampoco al Partido Popular, quién lo calificó como «un acto de propaganda y autobombo» por parte de Educación. En este sentido, algunos docentes no quisieron leer la carta por temor a que se tachara este acto como adoctrinamiento. También hubo maestros que no consideraron necesario un agradecimiento a su labor a a través de un texto, sino que el apoyo se debería reflejar en hechos como bajadas de ratios o más recursos económicos.

Defensa del protocolo

En la carta enviada por la presidenta del Govern, se lanzó un mensaje en defensa del protocolo y las restricciones que se utilizaron durante el año para frenar a la covid: «a principio de curso no eran pocas las voces que decían que la escuela no sería un espacio seguro. Y muchos no confiaban en vosotros. Pero habéis pasado la prueba, y con buenas notas», indicó el escrito.

De esta forma, la misma carta determinó que los jóvenes «habéis demostrado que, poniendo en práctica las medidas de prevención que vuestros profesores os han explicado, el virus se puede mantener a raya y habéis convertido las escuelas en un muro de contención de la covid».

Por último, quisieron volver a recalcar las dificultades que atravesaron los estudiantes este curso: «todo el alumnado de Balears habéis dado un ejemplo extraordinario de compromiso y responsabilidad. Por nuestra parte, estamos muy orgullosos. Contamos con todos vosotros para seguir manteniendo las escuelas seguras el próximo curso».

Por su parte, desde los sindicatos de profesorado y docentes ANPE no se quisieron pronunciar al respecto, aunque sí destacaron que la actitud que tuvieron los alumnos durante todo este curso fue de 10.

Profesorado

Asimismo, el propio sindicato ANPE lanzó un comunicado agradeciendo a todo el profesorado de las islas el esfuerzo realizado durante la pandemia. Una vez finalizado el curso, desde ANPE indicaron que «después de la vacunación del profesorado, y a la espera de que se pueda vacunar a todo el alumnado y el personal de los centros educativos, queremos señalara el difícil escenario semipresencial al que se han enfrentado no sólo los alumnos, sino también el profesorado y el resto de la comunidad educativa».

En este sentido, también recalcaron que «los alumnos, profesores y familias han desempeñado una magnífica labor, siguiendo los criterios higiénicos pautados desde los centros educativos. Queremos poner en valor las interminables jornadas laborales, que han dejado agotados a nuestros maestros y profesores, por este motivo des del sindicato queremos agradecer la ilusión y el ánimo con el que han venido desarrollando las clases».

Por último, desearon a los propios alumnos y profesores unas felices vacaciones, «para que podáis desconectar, pero sin olvidar cumplir con las precauciones sanitarias y contener alejado el virus de las aulas».

