Objetivo: acelerar el ritmo de las reservas esta temporada alta

Al hilo de la campaña en marcha de Turespaña, You deserve Spain (‘Te mereces España’), con 8,1 millones de presupuesto y una duración de diez semanas, se pone en marcha a partir de hoy You deserve The Balearics Islands, en redes sociales (en las cuentas del organismo del Ministerio) y también con vídeos promocionales y con una parte de publicidad en prensa escrita en Alemania (en Die Welt y Welt Am Sonntag) y Reino Unido (The Sunday Times, The Guardian y Telegraph Magazine), para atraer un turismo familiar, con hijos pequeños y a adultos que viajan sin niños, «alejado de los excesos», explicó ayer el conseller de Turismo, Iago Negueruela, durante su lanzamiento, acompañado por el director del organismo del Ministerio, Miguel Sanz.