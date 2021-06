Joves de Mallorca per la Llengua presentó ayer el cartel de la tercera edición de Treu la Llengua, en la que Oques Grasses, Marala, Xarxa y Es Gall de sa Pastera ofrecerán un concierto el próximo 24 de julio en el recinto ferial de El Molí, en Calvià. Organizan conjuntamente el acto la dirección general de Política Lingüística del Govern, la Plataforma per la Llengua y Joves per la Llengua.

«Durante este curso, debido a la situación sociosanitaria que hemos vivido, no hemos realizado ningún concierto ni actividad multitudinaria. En cambio nos hemos centrado en llegar a los jóvenes de los institutos de Mallorca haciendo charlas de sociolingüística y dar a conocer la entidad, además de incentivar el uso del catalán en las aulas», indicó Joves per la Llengua en una nota.

«Después de 27 años desde la creación de la entidad, queremos seguir con la tarea y la lucha que años atrás dio inicio a una serie de reivindicaciones culturales para defender la lengua propia de Mallorca y que cogieron forma en varias campañas como el Correllengua, el Rock’n’Llengua, l’Acampallengua y el Mallorca Festa Jove.

Las entradas se venden por internet a través del portal Ticket IB y tienen un precio de 22, 18 y 15 euros, según la zona del recinto elegida. Por motivos sanitarios, e independientemente de si las restricciones permiten estar de pie o sentados, se diferenciarán tres zonas para evitar posibles aglomeraciones.