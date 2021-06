Las personas que tenemos los pies delicados sabemos lo difícil que es encontrar un calzado cómodo que nos solucione ese problema. Por eso puedo decir que comprar unas zapatillas Yuccs ha sido mi mayor acierto esta temporada.

Con el calor, las molestias en los pies iban siempre a más. Así que el verano se convertía en un suplicio para mis pies delicados.

Por fin una solución a mis problemas de pies

Es por esto por lo que contar con un calzado cómodo, fresco y combinable con todo tipo de ropa se había convertido en mi máxima prioridad. No quería pasar otro verano sufriendo dolores y molestias. Y con Yuccs lo he conseguido.

En su web hay diferentes modelos para elegir, me costó decidirme porque me gustaban varios, pero finalmente aposté por su último lanzamiento porque perfectas para el verano. Me decidí por las Bamboo Sport en color beige y puedo decir que me he olvidado de las incómodas molestias de mis pies. Y todo gracias a la recomendación de una buena amiga. Llegada cierta edad, ante todo priorizamos la comodidad y el bienestar, sobre todo si sufrimos algún problema en los pies, como es mi caso. “Son las zapatillas más cómodas del mundo”, me dijo Patricia. Y ahora, después de probarlas, puedo decir que tiene razón.

Unas zapatillas suaves, ligeras y transpirables

A menudo olvidamos que los pies son la parte de nuestro cuerpo que nos sostiene y nos permite desplazarnos. La elección del calzado es fundamental para cuidarlos y evitar males mayores que se agravan con la edad.

Los días más calurosos han dejado de ser un problema con estas zapatillas hechas de bambú. Son súper suaves, muy frescas y ligeras y los pies transpiran por lo que son ideales para esta época del año. Justo lo que necesito ahora que empieza el calor y que mi ritmo de vida sigue siendo frenético.

"Tengo 48 años, los pies delicados y soy periodista, un trabajo que demanda desplazamientos constantes, es por esto que estas zapatillas son ideales para mí "

Una de las cosas que más me gustan de este modelo es que se pueden llevar perfectamente sin calcetines sin temor a sudar o generar malos olores.

Adiós al calor y al dolor de pies

Mi jornada comienza temprano, preparando a los niños para ir al colegio y de allí, directamente a la oficina. Tengo 48 años, los pies delicados y soy periodista, un trabajo que demanda desplazamientos constantes.

Lejos de sentarme interminables horas frente al ordenador, la agenda del día me marca continuos desplazamientos por el centro de la ciudad, trayectos que muchas veces hago caminando. Desde que tengo mis Yuccs ya es historia terminar el día con los pies doloridos o hinchados.

Las madres sabemos que nuestras obligaciones se alargan mucho más allá de la jornada laboral. Nos esperan las actividades extraescolares o las tardes en el parque, sin tiempo para pasar por casa.

Es por esto que estas zapatillas son ideales para mí. Me ayudan con mis problemas de pies y son tan cómodas que no tengo necesidad de correr a casa para quitármelas. Al contrario, llevando las Yuccs Bamboo me siento ligera y fresca y no quiero ponerme otras zapatillas.

"Me ayudan con mis problemas de pies y son tan cómodas que no tengo necesidad de correr a casa para quitármelas"

Si hay algo que he aprendido con la edad es que la salud y el confort tienen que ser prioritarios en el día a día. Pero es que además de comodísimas, mis Bamboo Sport son súper bonitas y muy combinables. Las tengo en color beige, que pega con todo, y me gusta llevarlas tanto con faldas o vestidos como con pantalón.

Otro punto a su favor, que para mí también es importante, es que son muy fáciles de lavar. Con una toallita, agua y jabón quedan como nuevas, listas para ponértelas de nuevo.

Una marca española sostenible

Aunque es cierto que elegí Yuccs por la comodidad que me aportan, también me ayudó a decidirme el hecho de que sean unas zapatillas elaboradas 100% en España ya que están diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche.

Para mí es importante hacer una compra responsable, cada vez más me interesa conocer de donde vienen los productos, qué materiales se utilizan y quién los fabrica. En este sentido Yuccs es una las marcas más transparentes que he comprado.

Con todo lo que sabemos sobre el cambio climático, hoy día es imposible realizar una compra sin preguntarse cómo y cuánto estamos ayudando o degradando el planeta al elegir ese producto.

"Llevando las Yuccs Bamboo me siento ligera y fresca y no quiero ponerme otras zapatillas"

Es por esto que para mí es un valor añadido el hecho de que Yuccs esté utilizando materiales naturales para fabricar sus zapatillas. Esto y que se haya decidido mantener la producción en España, creando puestos de trabajo.

Me llamó mucho la atención que utilicen tejido realizado con bambú para fabricar estas zapatillas. Por lo que he podido saber, el cultivo de esta planta es más sostenible que el del algodón y no precisa de tanta agua para su mantenimiento.

El hecho de que una compañía como Yuccs apueste por la innovación y la sostenibilidad dice mucho de cómo van a ser sus zapatillas. Te da la seguridad de que vas a invertir en un zapato de calidad, pensado hasta el último detalle.

El bambú ha sido el material elegido para crear este modelo, pero Yuccs ya ha utilizado otros tejidos naturales para los primeros modelos que lanzó como la lana de oveja merina (su tejido insignia), la caña de azúcar para las suelas o el aceite de ricino para las plantillas.

Así puedes conseguir las zapatillas más cómodas del mundo para este verano

Si tú también tienes problemas de pies y piensas que un calzado cómodo es la mejor inversión que puedes hacer para pasar un buen verano, las zapatillas Bamboo Sport te pueden ir de maravilla.

Todos sus modelos se agotan rápidamente pero aún puedes encontrarlas en su tienda online www.yuccs.com. Te las hacen llegar en tan solo 48 horas y las devoluciones son gratuitas (tienes 30 días para cualquier devolución), aunque creo que si las pruebas ya no vas a querer llevar otras.

Hay modelos de hombre y de mujer y varios colores para elegir. Todos muy bonitos y combinables, a mí me costó un poco decidirme, pero finalmente me decanté por el beige.

Éste es el momento de hacerte con unas zapatillas Bamboo Sport para disfrutar durante todo el verano de su comodidad y frescura.