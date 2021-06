Mascarillas: ¿dónde seguirán siendo obligatorias a partir del próximo 26 de junio?

Con una incidencia inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, más de 35 millones de dosis de la vacuna administradas y casi 14 millones de personas vacunadas con la pauta completa, la situación de España es favorable para empezar a eliminar restricciones como la del uso del cubrebocas en exteriores. Ahora bien, con excepciones.

¿Cuándo y dónde seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla?

Seguirán siendo obligatorias en todos los espacios interiores como puestos de trabajo, comercios, hostelería, museos, transporte público o centros deportivos. Además, en espacios exteriores donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, su uso también continuará siendo obligatorio. En cuanto a la obligatoriedad o no del tapabocas en las terrazas al aire libre, aún no se ha especificado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque si las mesas cumplen con la distancia de seguridad no serían necesarias.

El incumplimiento de estas excepciones seguirá siendo una sanción leve, por lo que supondría una multa de 100 euros.

El próximo jueves, el Consejo de Ministros se reunirá de formar extraordinaria para poner fin al uso obligatorio de las mascarillas a través de un decreto, según explicaron fuentes de la Moncloa. Entrará en vigor el próximo sábado día 26 de junio y en los siguientes 30 días deberá ser refrendado por el Congreso de los Diputados, algo que, salvo sorpresas, no debería suponer ningún problema para el Gobierno.