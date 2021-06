Extraoficial | Més se lanza a por la base del voto de Armengol

Mientras Francina Armengol está distraída con las embestidas y los nervios que le provoca la irrupción por sorpresa de la popular Margalida Prohens, no ha calculado el alcance de la ofensiva de sus socios, que no amigos, de Més per Mallorca. El pasado viernes, el líder nacionalista Antoni Noguera desveló los planes maquiavélicos para lanzarse a por el voto por antonomasia del PSIB-PSOE de Francina Armengol: los trabajadores y empleados del sector turístico. Así lo reveló Noguera durante el discurso que cerraba el acto de reafirmación ideológica ‘Cartografiant el futur’.

Noguera, después de explicar que el «viejo partido socialista ha triunfado para mantenerse en el poder, pero se ha demostrado que no da respuesta a nuestro pueblo», arengó a su gente a aglutinar e integrar a los trabajadores del sector turístico que habitualmente han votado en masa al PSIB-PSOE de Francina Armengol y también a Podemos. Es lo mismo que hicieron los podemitas en 2015, que se lanzaron a por el voto de las camisetas verdes. La nueva estrategia de Noguera y los suyos es una declaración de batalla por el espacio electoral.

El acto de Més | Caña a PSOE en varias ocasiones y sin mención crítica al PP

Més tenía los dardos preparados para el PSOE. Son seis años de convivencia en Govern y Consell que ya resulta cansina. Lo cierto es que, además de desvelar que quieren invadir su mercado electoral, también le metieron varios misiles más a los socialistas. Uno de ellos que el PSOE los «arrastró» a aprobar la polémica autopista de Campos.

Mientras tanto, ni una mención crítica clara se pudo escuchar en la convención ecosoberanista al PP. Més dejó claro quién es el contrincante a batir en los próximos años: Sus socios del PSIB que comanda Francina Armengol.

Autopista | Ensenyat se revolvía en la silla cuando Noguera admitía el error

Noguera también admitió que Més se había equivocado al haber aceptado aprobar la autopista de Llucmajor a Campos. Mientras pronunciaba estas palabras, el que fuera el presidente del Consell de Més cuando se impulsó la carretera, Miquel Ensenyat, se revolvía en su silla de las primeras filas de la Sala Augusta, donde se celebró el acto.

Frente Obrero | Convierten una conversación con el líder de Més en escrache

Un grupo de jóvenes del partido Frente Obrero, que se ha caracterizado por realizar escraches a dirigentes nacionales de Podemos, esperó a Antoni Noguera a la entrada del acto de Més. Era para recriminarle que Cort tenga abandonado el albergue Esperanza Obrera. Una conversación con el líder de Més de unos minutos la convirtieron en escrache.