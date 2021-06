Dins el desè aniversari de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO a la categoria de paisatge cultural, Diario de Mallorca s’uneix acostant als seus lectors aquest esdeveniment mitjançant un acte en el Club Diario de Mallorca el proper dilluns 21 de juny a partir de les 18 hores.

Enmarcat dins el marc de les converses del Fòrum Bellver, aquest anàlisi serà presencial seguint totes les mesures de seguretat sanitària amb seguiment per streaming.

La directora d’aquest rotatiu, Marisa Goñi, serà l’encarregada de donar la benvinguda als participant. A continuació, tindrà lloc una conversa entre el periodista Joan Riera, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al qual es debatrà sobre el significat que té aquesta declaració per un dels indrets naturals,patrimonials i culturals més destacats de Mallorca. Per aprofundir sobre el significat d’aquest guardó per a la nostra illa, es desenvoluparà una taula rodona moderada per Joan Riera amb la intervenció de Fernando Fortuny, de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques; Maria Lluïsa Dubon, geògrafa i que va treballar per aconseguir aquest reconeixement fa deu anys com a consellera de Territori del Consell insular; Miquel Vadell, director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca i Antoni Marí, batle de Puigpunyent. Aquest debat servirà per conèixer aquest extraordinari paratge natural amb un valor universal i excepcional de la Serra amb tots els seus elements naturals, materials, històrics i patrimonials. Després de l’acte, els participants podran gaudir d’una copa de vi mallorquí als jardins del Club.

El programa ‘FÒRUM SERRA DE TRAMUNTANA CLUB DIARIO DE MALLORCA | DILLUNS, 21 DE JUNY, A LES 18 H INTERVENEN: Benvinguda: Directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi Conversa: Joan Riera conversa amb la presidenta del Consell, Catalina Cladera Taula rodona: Fernando Fortuny: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES Maria Lluïsa Dubon: GEÒGRAFA Miquel Vadell: DIRECTOR INSULAR DE TERRITORI I PAISATGE DEL CONSELL DE MALLORCA Antoni Marí: BATLE DE PUIGPUNYENT Modera: Joan Riera - PERIODISTA

Inscripcions:

www.clubdiariodemallorca.es