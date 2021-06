La periodista Maria Ferrer dirigirá y presentará el programa estrella de IB3 Ràdio, ‘Al Dia’

El fichaje de Maria Ferrer por IB3 lo ha anunciado hoy el director general del ente publico, Andreu Manresa, durante su comparecencia en el Parlament para dar cuenta de la nueva programación de IB3 Televisión e IB3 Ràdio a partir del mes de septiembre. Ferrer, que también ha sido redactora y redactora jefe de este periódico, fue responsable de comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJB). Asimismo, acumula una larga trayectoria en informativos y programas radiofónicos en Antena 3 Radio y Ultima Hora Radio.

Manresa, durante su comparecencia, no ha querido referirse a la sentencia contra los trabajadores de informativos de IB3 que deniega su internalización. “No me voy a pronunciar sobre la sentencia, ya lo ha hecho un juez”, ha aseverado Manresa. Desde Més per Mallorca, a través del diputado Josep Ferrà, han emplazado a Manresa y al Govern a fijar un calendario para iniciar la internalización de los trabajadores de informativos y acabar con el conflicto del último año.

El director general de IB3 apuntó que en la nueva temporada se podrán ver series documentales, como es el caso de “Pirates a les Balears”, coproducida con el Canal Historia; “Furia”, la mini serie del cineasta Toni Bestard sobre el 'columbainero' que planeó un atentado masivo en la UIB, o la tercera temporada de la serie “Pep”.