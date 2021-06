El Govern intentó en secreto anular la sentencia del Supremo

A pesar de la declaración pública que realizó la presidenta Armengol, diciendo que acataba, pero no compartía, la decisión del Tribunal Supremo de anular las medidas restrictivas que se habían impuesto en Balears, en realidad se buscó una solución jurídica para intentar dejar sin efecto esta sentencia dictada en Madrid. Y se hizo en silencio, sin dar cuenta pública de su decisión, ya que la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentó un escrito al Tribunal Supremo pidiendo una serie de aclaraciones, en las que incluía unos aspectos jurídicos que entendía que no se habían respetado y, por tanto, se pretendía conseguir que los jueces rectificaran y no anularan las medidas limitativas, condicionadas por la situación sanitaria, que se habían impuesto en Balears. Sin embargo, este último intento de la Abogacía, que representa los intereses del Govern, han fracasado y el Tribunal Supremo ratifica que esta limitación horaria impuesta en las islas era ilegal.