Dos vicerrectores de Carot prometen el cargo «por imperativo legal»

Víctor Homar, vicerrector de Política Científica e Investigación; y Magdalena Brotons, vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad abierta, utilizaron esta fórmula para prometer su cargo según un protocolo que les obliga a jurar lealtad al monarca y a la Constitución. Los otros diez vicerrectores de Carot se ciñeron al manual, aunque algunos lo variaron ligeramente al referirse al Rey como «jefe de Estado».

La ceremonia contó con la asistencia de representantes de todos los estamentos, incluido el eclesiástico. Reapareció Taltavull, que había optado por la discreción después de la polémica que protagonizó al trascender que se saltó el orden de la vacunación. El obispo ni siquiera compareció hace dos semanas para presentar el informe anual de Càritas con los datos de un crítico año 2020.

«La UIB solo es invisible para el que no quiere verla», afirmó Carot al ensalzar la buena reputación de la UIB en determinados rankings internacionales. El nuevo rector tardó ocho minutos en pronunciar la palabra mágica y la que más temía escuchar Francina Armengol: «Financiación». Y no es que el nuevo rector no preparara el terreno: «Ahora viene cuando la presidenta se piensa que le pediré dinero».

La jefa del Ejecutivo no recogió el guante, al contrario: «Los recursos invertidos en la UIB han crecido un 36%».

El Gaudeamus Igitur puso fin a la ceremonia y al rectorado de Llorenç Huguet después de dieciséis años en el cargo. Carot asumió su «legado» al tiempo que empezó a recorrer su camino.