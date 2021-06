Diario de Mallorca vol participar a la celebració del desè aniversari de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, acostant als seus lectors aquest esdeveniment mitjançant un acte en el Club Diario de Mallorca el proper dilluns 21 de juny a partir de les 18 hores.

Aquest fòrum de la Serra s’enmarca dins el marc de les converses del Fòrum Bellver i serà presencial seguint totes les mesures de seguretat sanitària amb seguiment per streaming.

La directora d’aquest rotatiu, Marisa Goñi, serà l’encarregada de donar la benvinguda als participants. A continuació, tindrà lloc una conversa entre el que va ser subdirector d’aquest diari, Joan Riera, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al qual es debatrà sobre el significat que té aquesta declaració per un dels indrets naturals,patrimonials i culturals més destacats de Mallorca. Per aprofundir sobre el significat d’aquest guardó per a la nostra illa, es desenvoluparà una taula rodona moderada per Joan Riera amb la intervenció de Fernando Fortuny, de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques; Maria Lluïsa Dubon, geògrafa i que va treballar per aconseguir aquest reconeixement fa deu anys com a consellera de Territori del Consell insular; Miquel Vadell, director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca i Antoni Marí, batle de Puigpunyent. Aquest debat servirà per conèixer aquest extraordinari paratge natural amb un valor universal i excepcional de la Serra amb tots els seus elements naturals, materials, històrics i patrimonials que al juny del 2011 l’assemblea de la UNESCO va declarar com a Patrimoni de la Humanitat a la categoria de paisatge cultural. Després de l’acte, els participants podran gaudir d’una copa de vi mallorquí als jardins del Club.

El programa ‘FÒRUM SERRA DE TRAMUNTANA' CLUB DIARIO DE MALLORCA| DILLUNS, 21 DE JUNY, A LES 18 H INTERVENEN: Benvinguda: Directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi Conversa: Joan Riera conversa amb la presidenta del Consell, Catalina Cladera Taula rodona: Fernando Fortuny: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES Maria Lluïsa Dubon: GEÒGRAFA Miquel Vadell: DIRECTOR INSULAR DE TERRITORI I PAISATGE DEL CONSELL DE MALLORCA Antoni Marí: BATLE DE PUIGPUNYENT Modera: Joan Riera EX SUBDIRECTOR DE DIARIO DE MALLORCA

