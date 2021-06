La Federación de sanidad y sectores sociosanitarios de Balears de CCOO manifestó ayer su «firme disconformidad» con el ‘plus covid’ por el «reconocimiento desigual» de los profesionales del sector. Según informó CCOO este sábado en una nota de prensa, tras el anuncio por parte del IB-Salut del abono del llamado ‘plus covid’, la FSS-CCOO mostró su «firme disconformidad» por el «reconocimiento desigual» de los profesionales sanitarios de Balears.

Para el sindicato, este plus es «un claro atropello al esfuerzo realizado por los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario ante los acontecimientos acaecidos durante la pandemia» dado que, apuntó, «deja fuera a colectivos como personal laboral, residentes y funcionarios». El sindicato critica que el IB-Salut decidiera que los profesionales contagiados por covid que no hubiesen cumplido los objetivos del contrato de gestión quedarían fuera del plus.