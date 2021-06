Los trabajadores lanzan una campaña contra el abuso de la interinidad

El sindicato de trabajadores intersindical de Balears (STEI) ha lanzado una campaña contra el abuso de la interinidad por parte de las instituciones públicas. A ocho días de la huelga general, convocada el 18 de junio, el sindicato protestó mediante una rueda de prensa contra la precariedad laboral que existe entre estos empleados.

Así, indicaron que «las administraciones públicas utilizan la contratación de personal eventual, interino o temporal para cubrir vacantes permanentes y estructurales. Esto supone un fraude de ley en la contratación o el nombramiento de personal empleado público».

De esta forma, también denunciaron «la irresponsabilidad de muchas administraciones públicas sobre todo del ámbito local, que no han llevado a cabo ofertas públicas, ni convocatorias de procesos selectivos durante décadas, incumpliendo la normativa básica de función pública de manera flagrante».

En el caso de las islas, indicaron que «la temporalidad afecta a todos los sectores públicos y todas las administraciones territoriales: la periférica del estado, justicia, administración autonómica, educación y servicios, consejos insulares y ayuntamientos. Y afecta tanto al personal funcionario como el laboral, incluido el sector público instrumental de todas estas administraciones». Por otro lado, indicaron que «en el caso del Consell de Mallorca, el colectivo de interinos de larga duración supera ya el 50%, mientras que en el IMAS la situación es peor, con más del 80% de la plantilla en esta situación. La tasa de temporalidad en otros servicios básicos como la sanidad también es excesiva».

Ante esta situación, desde el sindicato reclamaron a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso que «en la elaboración de las leyes anuales de presupuestos del estado, adopten las decisiones necesarias para que estas dejen de interferir en la normativa básica del personal empleado público y adopten una solución legislativa».

Por último, quisieron volver a lanzar un mensaje hacia las instituciones: «Instaremos a las administraciones públicas a que no se aprueben nuevas ofertas públicas de empleo siempre que no se produzcan las condiciones, para no afectar la continuidad en la administración del personal afectado por el abuso de temporalidad.

«Además, hay que implementar un sistema extraordinario temporal de estabilización durante estos periodos», concluyeron. Por último, indicaron que esto afecta a más de 10.000 trabajadores de las islas.