Company seguirá cobrando 4.823 euros al mes como portavoz del PP sin ejercer

El todavía presidente del PP balear, Biel Company, se despidió la semana pasada del Parlament con una intervención en la que pidió perdón y deseó suerte aunque brevedad en el cargo a la presidenta Francina Armengol. Sin embargo, pese a ese adiós y a que esta semana ya no estuvo en el pleno y que quien hizo la pregunta de control de los populares a la presidenta fue Antoni Costa, Company seguirá cobrando integramente almenos este mes y el próximo su sueldo como portavoz del PP: 4.823 euros brutos al mes.

Según indican fuentes del partido, la previsión es que, al faltar ya sólo un pleno del actual periodo de sesiones, Company mantenga el acta de diputado y la portavocía del grupo hasta después del congreso regional del PP que se celebrará el próximo 24 de julio y en el que no optará a la reelección para dar paso a Marga Prohens. Mientras tanto y hasta formalizar su salida, seguirá cobrando su sueldo como diputado y portavoz de los populares en la cámara, que se eleva con dedicación exclusiva a 67.532 euros en catorce pagas, 4.823 euros brutos al mes al menos durante los meses de junio y julio. Si tras el congreso demora todavía más la entrega de su acta, también se vería retribuido por el mes de agosto.

Cabe recordar que ni durante el mes de julio ni agosto ya habrá ningún pleno, salvo convocatoria extraordinaria, y que, de hecho, durante el mes de agosto la cámara autonómica echa el cierre por vacaciones, sin actividad alguna.

Si bien esta semana Company ya no ocupó su escaño, sino que se sentó en él el que será su relevo en la portavocía, el ibicenco Costa, quien ya protagonizó el cara a cara con Armengol, Costa no cerró con su pregunta la sesión de control como es habitual, sino que le siguieron todavía los portavoces de Vox, Jorge Campos, y de Ciudadanos, Patricia Guasp. Un hecho que se debe a que aún no se ha formalizado el cambio en la portavocía del grupo popular.

Si Company hubiera decidido en este periodo de transición, mantener su acta pero ya haber formalizado el cambio en la portavocía, pasaría a percibir por estos dos o tres meses en lugar de 4.823 euros al menos, 4.144: 679 euros mensuales menos.

Cuando anunció su adiós a la política, Company detalló que además de no presentarse a la reelección tampoco seguiría como diputado, sino que volvería a ponerse al frente de la empresa familiar. Sin embargo, ya avanzó que todos los cambios se harían efectivos a partir del próximo periodo de sesiones, que empezará el próximo nueve de septiembre.

No tendrá indemnización

No obstante, a diferencia de si hubiera agotado la legislatura, cuando Company entregue su acta de diputado no percibirá ningún tipo de indemnización de la cámara.

Cabe recordar que hará algo más de un año, el entonces líder y portavoz de El Pi, Jaume Font, anunció que dejaba la política y tras despedirse a las tres semanas con una glosa en el Parlament, formalizó su renuncia como portavoz y al acta al día siguiente.

Company anunció que no se presentaría a la reelección en el próximo congreso regional del partido y que dejaba la política para volver a la empresa privada el pasado 26 de mayo. Se despidió de los suyos al día siguiente en la convocatoria del congreso donde fue ovacionad y el pasado día uno ya se despidió del Parlament.