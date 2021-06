El Parlament balear rechazó ayer pedir al Gobierno el indulto para los raperos Valtònyc y Pablo Hasél, así como cualquier persona condenada por delitos de opinión, tal y como proponía Més. La iniciativa de los ecosoberanistas, que contó con el apoyo de Podemos, no salió adelante al contar además de con el voto en contra de PP, Ciudadanos, Vox y El Pi, también con el rechazo del PSOE.

La iniciativa, relativa a la libertad de expresión, fue defendida por el diputado de Més Joan Mas ‘Collet’. Así, la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales aprobó instar al Gobierno a iniciar los trámites legislativos necesarios para modificar el Código Penal y derogar la ley de protección de la seguridad ciudadana. Según defendió ‘Collet’, «dentro de un sistema democrático tanto la libertad de expresión como la libertad de creación artística, son derechos fundamentales, sobre todo cuando se expresan ideas que no nos gustan». En este sentido, el diputado ecosoberanista aseguró que hay que condenar «cualquier ataque a la libertad de expresión y la libertad de creación artística».

Cabe recordar que el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, fue condenado en 2018 por el contenido de sus canciones a tres años y medio de prisión por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por el Tribunal Supremo, que, sin embargo, ha evitado cumplir, huyendo a Bélgica, donde lleva desde entonces pendiente de la justicia belga por su posible extradición a España. Sí ingresó en prisión el rapero Hasél, también condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus letras.

Agresión de Capdepera

Por otro lado, en la Comisión se ha aprobado una iniciativa del PP para habilitar una línea económica destinada a la renovación de los vehículos de las policías locales sustituyendo los motores de gasolina y diésel por eléctricos.

Finalmente, se debatió otra iniciativa del PP cuyo primer punto fue aprobado por unanimidad. En él, el Parlament condena la agresión que recibieron en abril dos agentes locales de Capdepera.

El PP presenta una queja formal por el «panda de corruptos» de Yllanes

El PP presentó ayer tanto por escrito como oralmente en la junta de portavoces una queja formal contra el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, por llamar a la bancada popular «panda de corruptos» en el pleno del martes del Parlament. Una actitud que el nuevo portavoz popular, Antoni Costa, calificó ayer de «deplorable» y que atribuyó a la búsqueda de «protagonismo» por parte de Yllanes. «Si no es con el insulto, el señor Yllanes no sabe sacar la cabeza», denunció el portavoz popular, que lamentó que con esa escena «se da una penosa imagen de la política ante lo que los ciudadanos ven como un circo». «Constatamos que también hay muchos nervios en el Consolat, sino no se explica que todo un vicepresidente salga de esta manera a la pregunta de control de un diputado», reflexionó.