Malllorca ya tiene una feria europea de turismo de lujo que será presencial en 2022

La feria Do No Disturb, que organiza el Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme, con una inversión de 30.000 euros, fue presentada ayer por el conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra, el presidente de la asociación del turismo de lujo Essentiallly Mallorca, Jesús Cuartero, y el director general del Palau de Congressos, Ramón Vidal.

Se trata de un evento organizado por This is Beyond, empresa a cargo de las ferias que se celebran en Estados Unidos (L.E/Miami), en Marruecos (Marrakech, Pure Life Experiences), Sudáfrica (We are Africa, en Ciudad del Cabo) y en Indonesia (Further East, en Bali).

«Nos faltaba una feria con repercusión internacional» y en abril de 2022 se pondrá a Mallorca en el panorama mundial como punto de referencia del lujo en Europa, destaca Serra, con unos 200 agentes de viajes de lujo (en este caso no prima la cantidad sino la exclusividad), que generaran unas 2.000 estancias en temporada baja y con un impacto económico de medio millón de euros.

Con él coincide Vidal, quien subraya «la importancia de tener nuestra propia feria» de un organizado que es «el líder mundial».

Desde el lunes que viene, en formato virtual, la isla reunirá a «los mejores compradores» (agencias de viajes a medida, de turismo náutico, jets privados o alquiler de villas) del segmento de lujo, en una apuesta por la transformación de la isla en un destino que atraiga a un turismo de «muchísima más calidad», que es la apuesta del Palau de Congressos y Meliá, gestora del recinto. Por ello, para la edición presencial de abril de 2022 «vamos a reducir costes» para dar la posibilidad a los asistentes de «vivir en primera persona» las experiencias más exclusivas que ofrece la isla.

Los organizadores considera que la feria mallorquina elevará el nivel del referente actual del lujo en Europa, la International Luxury Travel Market (ILTM), que se celebra en Cannes.

Por su parte, Cuartero, señala que más del 90% de los asociados en Essentially están operativos, con el mercado alemán «tirando» del turismo de lujo. Se augura que este verano los españoles que buscan la oferta exclusiva repetirán en la isla, como ocurrió el año pasado, certificado por el auge de la aviación privada.