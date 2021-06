El vicepresidente del Govern, el podemita Juan Pedro Yllanes, ha agitado la corrupción del PP al ser preguntado por la nueva factura de la luz en España. Después de reconocer en su primera respuesta que la nueva tarifa eléctrica “es mejorable”, ha centrado su segunda réplica en hablar de la caja B de los populares y en el pago en negro de la sede: “¡Son una banda de corruptos!”, ha acabado su intervención Yllanes, a quien han pedido que se retracte los diputados del PP en el Parlament.

”Podemos prometía acabar con la pobreza energética y ahora los ciudadanos se encuentran que la luz ha subido un 44% y con un cambio en la tarifa que si no quieren que suba por encima del precio del alquiler tienen que poner la lavadora cuando llegan por la noche”, ha planteado al vicepresidente el diputado del PP, Sebastià Sagreras. “No solo no arreglan los problemas, sino que los empeoran”, ha proseguido, recordando que en 2017 ante una subida menor de la luz, la presidenta del Govern, Francina Armengol “decía que era una vergüenza para el Gobierno”.

”El Gobierno está favoreciendo los consumidores”, ha defendido el vicepresidente Yllanes: “La factura es mejorable, pero repara algunos problemas que había”, ha explicado. “La manera de abaratar la luz serán las renovables”, ha proseguido el vicepresidente, que a medida que ha avanzado en su intervención ha pasado a cargar contra el PP: “Ustedes las únicas lecciones que pueden dar es de tener una caja B y en pagar su sede en B”, ha colado, para acabar espetando a la bancada popular que “¡son una panda de corruptos!”.

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha tomado la palabra para reclamar al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, que Yllanes retirara sus palabras y se retractara. Thomàs le ha devuelto la palabra al vicepresidente, que ha afeado a Sagreras haberle dicho que tenía “pocas luces” y ha zanjado el rifirafe dixiendo que “no sólo no lo retiro, sino que esta semana lo dirá la Audiencia Nacional”.