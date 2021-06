La presidenta del Govern, Francina Armengol, reconoció ayer que el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no ha convocado todavía al Govern para incluir el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial (REB) en los presupuestos de 2022. «Hemos enviado por carta la solicitud de reunión al Ministerio y estamos esperando que se nos convoque», explicó Armengol, en una respuesta que tradujo el diputado menorquín Josep Castells: «La respuesta es no, que todavía no se han reunido para el REB y que vamos de cabeza a que en 2022 vuelve a no cumplirse el REB».

El portavoz de Més per Menorca había preguntado a la presidenta si ya se ha reunido la comisión bilateral tal y como el Parlament aprobó que debía haber ocurrido ya por estas fechas. «Sabe que la ministra Montero vino a firmar las ayudas de 855 millones y se comprometió a convocar esta reunión para fijar la cantidad, defendió la presidenta, que quiso mostrarse optimista: «Los presupuestos de 2022 todavía no están hechos».

Vidal, Montero y la marmota

Mientras, en el Senado, el senador Vicenç Vidal preguntó lo mismo a la ministra Montero. «Me siento como Bill Murray en el Día de la Marmota, se lo he preguntado ya de mil maneras», pronunció el senador de Més, que le recordó a la ministra que el Parlament ya ha llevado el incumplimiento del REB en las cuentas al Constitucional.

La ministra aseguró que «el Gobierno piensa cumplir con el REB» y recordó que anunció en Palma que este año se convocaría la bilateral, sin embargo cargó contra Vidal, asegurando que «Balears ha recibido este año la mayor financiación de su historia»: «Hablar de maltrato a Balears es trilerismo político», dijo.

«No se puede confundir las ayudas por la crisis con la compensación de la insularidad», replicó Vidal, que señaló que «el lema de las Germanies, Pac qui deu, que pague quien deba, sigue más vigente que nunca».