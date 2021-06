El Govern acepta que las discotecas abran este verano con baile

El Govern está dispuesto a que las discotecas puedan reabrir sus puertas este verano, y además con las pistas de baile operativas, aunque acordonadas para poder controlar el número de personas que acceden a ellas, según ha señalado el secretario general de UGT-Servicios, José García Relucio, tras las reuniones que responsables de la conselleria de Turismo han mantenido esta mañana con representantes de la patronal de ocio nocturno (Abone) y con los sindicatos del sector. La principal discrepancia, según ha señalado, se da en materia de horarios: mientras que las empresas del sector aspiran a abrir al menos hasta las 4 de la noche en julio y llegar a las 6 en agosto, la pretensión inicial del Govern es no ir más allá de las 3 horas, al menos en una primera fase, respetando así los criterios fijados por el ministerio de Sanidad. Este plan de desescalada se seguirá negociando en próximas reuniones, la primera de ellas prevista para la próxima semana.

La intención del Govern de que este sector pueda recuperar su actividad este verano, tras más de un año cerrado, ha sido expuesta hoy tanto por el conseller como por la directora general de Turismo, Iago Negueruela y Rosana Morillo respectivamente. El primero ha hablado de una reapertura «a lo largo del verano», mientras que la segunda ha señalado que se va a diseñar de tal forma que no suponga ningún riesgo «ni para los clientes ni para los trabajadores», y siempre bajo la supervisión del departamento de Salud.

Un aspecto que según el representante de UGT parece claro es que la reapertura de las discotecas incluirá la posibilidad de bailar, tal y como reclamaban los empresarios del sector, acordonando las pistas y dejando un solo punto de acceso a las mismas para que así personal de la empresa puedan controlar el número de personas que se concentran en ellas, que se hace uso de la mascarilla y que se respetan las distancias.

Es el materia de horario donde las posturas iniciales parecen más distanciadas. García Relucio ha indicado que la postura inicial del Govern es que las discotecas puedan abrir, al menos en una primera fase, solo hasta las 3 de la madrugada, algo que no gusta al sector. La postura de los empresarios del ocio nocturno se centra en que previsiblemente el Ejecutivo permitirá a la restauración estar abierta hasta la 1 de la noche a partir de la próxima desescalada, lo que deja poco margen para ir después a una discoteca y permanecer en ella el tiempo suficiente para que esta oferta resulte atractiva. De ahí que se reivindique desde el sector que en una primera etapa puedan abrir hasta las 4 para luego llegar a las 6.

Tampoco hay fecha para la apertura. La intención de la patronal pasa por desarrollar en junio una prueba piloto en una discoteca de tamaño medio de Palma o Platja de Palma, como zonas más probables. El Govern está abierto a esta iniciativa, aunque sin una fecha clara para ello, ya que se habla de «junio o julio». Tras esta experiencia, se debería proceder a la reactivación del sector, pero desde UGT se apunta que sigue sin estar claro si ésta se daría en julio, como pretende la patronal, o en agosto.

También se apunta la necesidad de que para acceder a estos establecimientos sea necesario realizar un test de antígenos, contar con una prueba PCR reciente o haber sido vacunado. El conseller ya indicó ayer que el criterio no puede ser solo que se trate o no de personas vacunadas, ya que ello no depende de cada ciudadano y no se pueden aplicar condiciones que pudieran ser discriminatorias.

Sin embargo, desde los sindicatos se ha planteado el problema de los pequeños pubs, muchos de ellos de la part forana, cuyas dimensiones no hace viable el desarrollo de los citados test, de ahí que se plantee otra categoría de condiciones para ellos, como poder disponer de equipos de renovación de aire y medidores de CO2.

En cualquier caso, José García Relucio ha manifestado que, con carácter general, se quiere que la reactivación del ocio nocturno sea similar a la de la restauración, es decir, de forma prudente y escalonada.