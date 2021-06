Más luces que sombras en la nueva factura de la luz

Por primera vez en la factura de la luz pesa más el cuándo que el cuánto. El pasado día 1 entró en vigor un nuevo sistema tarifario que empuja a los consumidores a cambiar sus hábitos con la promesa de una rebaja en el recibo. Y no, no es necesario poner lavadoras de madrugada.

«El cambio va a ser positivo si lo hacemos bien», resume Alfonso Rodríguez, presidente de la plataforma de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal). «El fondo de la medida es positivo porque nos motiva a aprender a gestionar de manera mucho más eficiente nuestro consumo eléctrico. Esto pasa por cumplir dos premisas: trasladarlo a horas en las que es más barato; y adecuar la potencia que tenemos contratada a nuestras necesidades reales de electricidad. La potencia supone el 45% del coste de la factura y en la mayoría de los contratos está sobrecontratada», explica Rodríguez, que el miércoles ofrecerá una charla por videoconferencia para aclarar las dudas de los usuarios.

En todo caso, el presidente de Consubal también opone algún reparo al nuevo sistema. «La hora valle tendría que empezar a las diez de la noche y no a las doce porque desincentivas a la gente para que traslade sus consumos a la noche», subraya.

Con la antigua factura era más difícil bajar el importe porque tenía unos costes fijos casi inamovibles

Horas valle, llano y punta. Son las franjas horarias con las que los consumidores se tendrán que familiarizar para gestionar sus consumos eléctricos de lunes a viernes [ver gráfico]. Los fines de semana serán valle, la banda más económica, cuando el precio de la energía es un 95% inferior al de las horas punta. Durante las horas llano el coste será un 69% inferior, según cálculos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo que ha diseñado la nueva tarifa.

«Han hecho coincidir los precios más altos con los picos de demanda», explica Joan Manuel Grande, director general de U energía, comercializadora heredera de la antigua Eléctrica Sollerense. «Cuanta más demanda hay, más energía tienes que generar y los precios suben. El objetivo del nuevo sistema es bajar esos picos tan altos de consumo, que se dan en unas horas del día muy determinadas, incentivando a los ciudadanos para que los desplacen a otras franjas», afirma el director general de U energía, compañía que sirve electricidad a 15.000 clientes de las islas y otras diez provincias de la península.

Con la antigua factura era muy difícil bajar el precio de la luz, incluso poniendo lavadoras de madrugada, porque establecía un suelo casi inamovible. El nuevo sistema ofrece la oportunidad de desinflarlo esquivando las horas punta, algo relativamente sencillo con un cambio de hábitos que no tienen por qué limitarse a planchar a otras horas.

«Antes los costes fijos de la factura eran el 40% del total y eso ahora bajará al 30% . Incentivas el ahorro energético y te acercas a los estándares europeos. Así que al que use menos electricidad, o sea más eficiente, le bajará la factura», valora Alexandre Duran, coordinador de Som Energia Mallorca. «Esto significa que si yo pagaba cien euros de recibo, se me iban cuarenta aunque no estuviera nunca en casa. Por tanto era muy difícil ahorrar aunque quisiera. Ahora si tienes la casa vacía pagarás 27 euros», explica.

La cooperativa sirve energía procedente de fuentes renovables a 120.000 clientes y 72.000 socios en todo el Estado. A Duran el nuevo sistema le gusta porque, considera, allanará el camino al autoconsumo. «Uno de los objetivos es animar a la gente a ponerse placas solares en su vivienda, al menos quienes puedan hacerlo. Saldrá más económico utilizar la energía de esa red en las horas punta y utilizar la otra en las franjas valle. Lo normal es que quien tiene autoconsumo también tenga suministro de la red convencional», subraya Duran.

En todo caso, el coordinador de Som Energia destaca que, aunque los consumidores no cambien sus horarios, no tendrán una penalización significativa en la factura. «No habrá grandes cambios. Es cierto que llama la atención esas tarifas tan altas en periodos punta, y que son cuando cocinamos y hacemos cosas en casa. Pero la parte fija de la factura baja, lo que compensará en buena parte las subidas que pueda haber», afirma Duran.

El consumidor gana margen de maniobra para bajar el importe. «Se pide un esfuerzo a la población para modificar sus patrones de conducta y aplanar esos picos de consumo que se generan», explica Marta Pons, ingeniera industrial del Grupo de Ingeniería Industrial y de Construcción de la UIB.

El recibo sigue arrastrando lastres como el déficit tarifario y una elevada carga impositiva

Asimismo, considera que también ahora es una buena oportunidad para pasarse al autoconsumo. «Las energías renovables eran difíciles de amortizar porque la electricidad que viene de la corriente te costaba mucho. Ahora solo cuesta mucho en determinadas horas, por lo que es más fácil rebajar el coste con una instalación de placas solares», asume esta experta.

La factura de la luz arrastra algunos lastres del pasado como «el coste de suplir el déficit tarifario», un desfase en el precio de la luz que se ha ido haciendo más grande con los años. «Hubo una gran inversión en centrales de ciclos combinados que no se llegaron a amortizar porque entonces aparecieron las renovables», recuerda Pons. Hay, asimismo, elevados costes derivados de «pagar a muchos intermediarios».

Pese a que los cuatro expertos consultados coinciden en señalar que la nueva tarifa es un paso en la buena dirección, advierten de que quedan algunos obstáculos por despejar. «La electricidad se considera un bien de lujo desde el momento en que está grabado con un 21% de IVA, eso no puede ser», opina Grande.

«Las eléctricas son un oligopolio que decide los precios. Y ahí nadie entra por culpa de las puertas giratorias», zanja Rodríguez.