Cuando Balears aprobó a principios de 2019 su ley de Cambio Climático que fijaba el fin de los diésel en 2025 y de los gasolina en 2035, topó con la patronal de fabricantes de coches Anfac, quien recurrió la ley ante la justicia ordinaria y ante la Comisión Europea. Tras la suspensión a finales de ese mismo año a la espera de la ley nacional de Cambio Climático, Anfac retiró los recursos. No vivió ese enfrentamiento José López-Tafall (Santander, 1965), director general de Anfac desde 2020 y el pasado jueves en la isla invitado por la eMallorca Challenge. Aunque su visita fue en son de paz y sin ánimo de polémica, cree que después de 2025 seguirán llegando nuevos coches diésel a Balears.

Mientras el Govern defendía que, pese a la suspensión, la prohibición de nuevos diésel se iba a mantener a partir de 2025, Anfac ya lo celebró como algo definitivo. Por las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera esta semana en Palma, ¿el tiempo le ha dado la razón a Anfac?

El tiempo nos ha dado la razón en que era necesario un marco normativo común. Ahora tenemos una ley nacional de Cambio Climático que especifica cómo tomar esas decisiones a nivel autonómico y a nivel insular. Habrá que trabajar dentro de ese marco.

Con ese marco se prevé el final de nuevos gasolina y diésel a partir del año 2040 en España, pero se abre la puerta a una regulación específica para las islas. ¿Cree que podrán seguir entrando nuevos coches diésel en Balears a partir del año 2025?

A día de hoy, sí. Los objetivos son los que están en la ley nacional de Cambio Climático y el compromiso con el que el sector trabaja y está empujando para que sea una realidad es en 2040.

Sin embargo, la ley nacional es reciente y Anfac ya daba por hecho que no se aplicaría ese calendario e incluso retiró el recurso que tenía contra la ley balear por anticipar esa fecha a 2025. ¿Qué certezas tenían?¿Algún compromiso del Gobierno?

No doy nada por hecho, sólo digo que a día de hoy lo que pase en 2025, 2030 o 2035 se tiene que fijar en ese marco que es la nueva ley nacional de Cambio Climático. Ni entonces ni ahora tenemos ninguna certeza más allá de lo que marca la ley. En aquel momento yo no estaba, pero el recurso se retiró como un ejercicio de responsabilidad ante el proceso bilateral entre el Gobierno y Balears. Con independencia de que sea una región española o europea, lo importante era tener un marco claro, que no teníamos. Sobre esa regulación específica para las islas no puedo más que remitirme a lo que dijo la vicepresidenta Teresa Ribera, porque la competencia es del Gobierno.

«A día de hoy creo que habrá nuevos diésel en Balears tras 2025»

¿Era o es realista el calendario del Govern de prohibir nuevos diésel en 2025 y gasolina en 2035 para avanzar en esa transición hacia el coche eléctrico?

El sector tiene claro que el futuro pasa por su descarbonización y si no ha avanzado más no es por falta de oferta ni de compromiso de los fabricantes. 2040 es la fecha con la que estamos comprometidos y pensamos que se puede cumplir. Uno de los criterios fundamentales para fijar objetivos temporales es que esos objetivos se puedan cumplir, por eso insistimos en que además de planes de ayuda a la demanda debe haber disponibilidad de puntos de recarga en todo el territorio. Lo importante no es poner fechas, sino poder llegar.

¿Y en cuanto a puntos de recarga, 2025 es todavía pronto?

Nosotros hemos planteado que debe haber 45.000 puntos de recarga públicos a finales de 2023 y 340.000 en 2030 en toda España. En la actualidad hay 8.520. Así que a día de hoy estamos por debajo. Hay que resolver ese problema y no solamente en Balears.

Balears siempre ha presumido de ser de las comunidades con mayor desarrollo de los puntos de recarga eléctrica.

Según los datos de nuestro Barómetro de Electromovilidad vemos que España está entre los peores países de Europa, pero es cierto que se observa que una de las comunidades más avanzadas en infraestructura de recarga en relación a la media es Balears.

«Lo importante no es poner fechas, sino tener la demanda y la infraestructura de recarga para cumplir»

Además de por la recarga, otro de los aspectos por los que el ciudadano más duda del coche eléctricos es por el precio.

Hay dos formas de ver el coste de un vehículo: el de adquisición y el de operación, que es el del coste de su uso, del combustible, del deterioro por su propio ciclo de vida y en este segundo es probable que el coche eléctrico sea más económico. Sí que es cierto que tanto el coche eléctrico como el híbrido hoy por hoy su precio de adquisición a día de hoy es más caro que los de combustión, pero nuestra estimación es que en torno a 2025 podrían igualarse los precios. Dependerá sobre todo de la evolución tecnológica y de los precios de las baterías.

Según el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, Balears es la comunidad líder en movilidad eléctrica. ¿Es así?

Sí, es de las comunidades líderes y así también lo indican nuestro Barómetro, y eso es bueno. Que haya territorios con mayor aceptación nos viene muy bien.

¿Se ha notado la crisis a causa del coronavirus en el mercado automovilístico de Balears?

A nivel nacional el año pasado cayeron las matriculaciones un 32 por ciento y en lo que llevamos de año llevamos una caída del 36 por ciento. Ahora vemos que la caída se está suavizando y somos optimistas. Lo que notamos en el mercado balear es un descenso de demanda vinculado a la crisis del sector turístico en la región. Primero por el peso del sector turístico en la economía de las islas y porque lo determina también el peso del rent a car. Desafortunadamente estamos como estamos y en matriculaciones Balears está debajo de la media de España.

«Alrededor de 2025 podrían igualarse los precios de los coches eléctricos con los de combustión»

El Congreso congeló la subida del impuesto de matriculaciones, pero el Gobierno dice que algo habrá que hacer o nos exponemos a sanciones de Europa.

Nuestra posición es que no hay que penalizar la renovación del parque automovilístico y, por ello, defendemos que el impuesto de matriculación se convierta en un impuesto al uso. Dentro del compromiso del Gobierno de reformar la fiscalidad de la automoción, para nosotros los prioritario es eliminar el impuesto de matriculación, que hace de barrera a la renovación y a la descarbonización, y pase a ser impuesto al uso.

¿Eso significa que cuanto más viejo sea el coche, más pague?

No tanto por antigüedad como por emisiones, que de hecho ya es como está estructurado el impuesto de matriculación. Sólo sería trasladar ese pago único a un impuesto por uso bajo el principio de quien contamina, paga.

Balears tiene la ratio más elevada de coche por habitante, que es ya de un coche por persona. ¿Cómo lo explicamos?

No conozco suficientemente el archipiélago, la sociedad ni la economía balear como para darle una explicación. Nuestra proyección de futuro es que en 2030 se pase de un parque automovilístico de 25 millones de turismos a 20 millones. Sería una reducción que también vería Balears.

«Notamos una caída en el mercado balear por la crisis del turismo y el peso del rent a car»

Cuando se habla del futuro de la movilidad, además de la transición energética, se habla de más transporte público, más movilidad compartida. ¿Cómo ve el futuro del sector?

El sector va a evolucionar hacia un sector basado en los servicios de movilidad. No será muy diferente en cuanto a lo que los consumidores ya piden: que sea cómoda, rápida, asequible, segura y sostenible. Dentro de esas necesidades del ciudadano habrá multimodalidad: transporte público, micromovilidad, vehículo propio y movilidad compartida. En este último caso, cuando un vehículo se usa más frecuentemente que cuando la propiedad es individual, también se renueva más frecuentemente, así que no será negativo para el sector. Detrás de las grandes empresas de movilidad compartida hay empresas de automoción como accionistas. La previsión es que el sector pase de una facturación de 210 millones en 2020 a 300 millones en 2040. Así que el futuro del sector lo vemos positivo.

¿Qué coche tiene el director de la patronal de fabricantes?

[Ríe] En mi caso tengo un híbrido enchufable, que lo cargo todos los días y el cien por cien de los desplazamientos diarios que hago lo hago en cero emisiones. No digo el modelo que se me enfadan los socios como diga cuál.