Los socialistas de Baleares han celebrado esta mañana los dos años de su victoria electoral del año 2019, en un acto que ha contado con los principales líderes políticos de la formación, encabezados por Francina Armengol. Un acto que ha servido para reivindicar la gestión socialista de la pandemia sanitaria y la crisis económica que ha conllevado la presencia del coronavirus.

Se trataba del primer acto presencial, con 160 militantes socialistas en la sala, que se ha celebrado en el salón de actos del edificio de la Once.

Fue Alicia Homs, la eurodiputada del PSIB, la encargada de presentar el acto y de dar paso a los líderes socialistas en los que, además de Armengol, también intervinieron el alcalde de Palma, José Hilla, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

Hilla inició su mensaje a sus compañeros incidiendo en la “gestión responsable” que se ha realizado de esta crisis sanitaria y agradeció el esfuerzo que han realizado los trabajadores sanitarios y los ciudadanos para cumplir con las normas sanitarias impuestas para superar esta situación. “Hemos tenido la suerte de tener unos líderes que tomaban las decisiones que tenían que tomar, capaces de aguantar las presiones”. El alcalde se estaba refiriendo a Armengol, criticando todas las voces críticas contra la presidenta que se han escuchado estos últimos meses. “Ïban a por ella y a por todos nosotros”. Hilla aseguró que los socialistas se han preocupado durante esta crisis “de estar al lado de la gente, afrontando la situación sin recortes y sin subida de impuestos”. Por ello, el alcalde se mostró orgulloso del trabajo social, de protección de las personas más vulnerables, para ayudar a los que más lo necesitaban. El alcalde pidió que esta pandemia debe servir para crear una nueva sociedad “que sea mucha más justa y más moderna”. Y concluyó su discurso asegurando “que vienen a por nosotros, a por nuestro proyectos, pero los socialistas somos duros y tenemos sólidos valores”.

Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, también inició su discurso a la militancia recordando la dureza que ha supuesto esta crisis sanitaria, pero también presumió de la gestión que han hecho las administraciones socialistas para buscar una salida con una apuesta clara por el apoyo a los ciudadanos, a los trabajadores-. “Si no hubiera socialistas al frente de esta crisis no se hubiera gestionado igual y no se habrían acordado de la gente que necesitaba la ayuda de la administración. Hemos conseguido crear un escudo social sin precedentes”, afirmó Cladera.

Armengol fue recibida por la militancia con un fuerte aplauso y la líder socialista inició su mensaje considerando que se estaba celebrando una fecha histórica como era la victoria del PSIB en las elecciones autonómicas. “Los socialistas somos la gran fuerza de este país y hace dos años logramos el sueño de poder gobernar cuatro años para transformar la sociedad. Nuestro partido ha sido un referente al derecho a la igualdad y la justicia social”.

La presidenta afirmó que se sentía “muy orgullosa de ser socialista y de sus 140 años de historia. Nunca me había sentido tan orgullosa como en estos momentos por la crisis que han hecho los ayuntamientos socialistas para afrontar esta crisis”. Armengol insistió en la diferencia de gestión con respecto a la anterior crisis. “¿Qué hubiera pasado si hubiésemos afrontado esta crisis con recortes sociales?”, se preguntó la líder socialista. “Nosotros somos diferentes, hacemos políticas para estar al lado de la gente y nuestra prioridad ha sido siempre la de salvar vida”. Y refiriéndose a la gestión sanitaria, la presidenta del Govern aseguró que la gestión socialista ha servido para “salvar muchas vidas en Balears, porque cada vida salvada vale un mundo”. También alabó la gestión del gobierno central y aseguró que los 855 millones de euros enviados desde Madrid han servido para proteger a miles de trabajadores de Baleares y para salvar cientos de empresas que se han visto afectadas por esta gran crisis.