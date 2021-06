Víctor Sánchez, el líder de La Resistencia, ha comparecido esta mañana en los juzgados de Vía Alemania para responder de los presuntos delitos de desobediencia continuada y de desórdenes públicos. Fernández, al presentarse ante el juez del Juzgado de Instrucción número 8, se ha acogido a su derecho a no declarar.

"Me alarma lo grande que es el atestado" ha manifestado Víctor Sánchez nada más abandonar la sede judicial. El líder de La Resistencia ha insistido en que no habría incurrido en un delito de desobediencia mientras estaba arropado por unas decenas de sus seguidores en la puerta de los juzgados. "He actuado de corazón. Mi única motivación era dar de comer a las familias", ha recalcado. "Si me he equivocado en algo, espero que todo quede en una multa", ha subrayado.

De acuerdo con la acusación, Víctor Sánchez habría incurrido en un delito de desobediencia continuada por las protestas que protagonizó a principio de año contra el cierre de bares y restaurantes por las restricciones sanitarias. También se le acusa de no haber respetado los límites establecidos, ya que solo se autorizaron movilizaciones en el interior de vehículos.

Por su parte, Miguel López, abogado de Fernández, ha explicado que su cliente se enfrenta a una pena que puede alcanzar los seis años de prisión y una multa de 24.000 euros. "Es surrealista. Hay un gran atestado policial porque han incorporado gran cantidad de vídeos", ha indicado.