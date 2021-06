Hablará sobre ‘La onda expansiva de los hechos de Madrid’.

Un resultado como el que ha tenido el PP de Madrid, en todo el mapa de Madrid, se debe a que alguna cosa pasa. Dicen que puede haber influido el tema fiscal, la gestión de la pandemia o ese nuevo nacionalismo madrileño. Pero detrás hay algo mucho más profundo: que las clases medias, que ya sufrieron mucho por la crisis de 2008, se sienten cada vez más erosionadas y proletarizadas. Y han reaccionado defensivamente. Muchas veces no se vota a favor de, sino en contra de. Y este voto negativo ha tenido una gran importancia.

El PP de Balears acaba de poner al frente del partido a una política del perfil de Isabel Díaz Ayuso. ¿Ese modelo que representa puede funcionar en toda España?

El PP ha hecho de la unidad de España su santo y seña, supongo que no entrará en una situación de taifas. En este momento veo que en España el sentido de comunidad está muy debilitado. Recuerdo algo que decía Ortega: «Una nación no es vivir juntos; una nación es vivir juntos para hacer alguna cosa».

¿Cree que los indultos que el Gobierno planea conceder a los presos del ‘procés’ están justificados?

En Cataluña vivimos una fractura social importantísima. Una mitad son independentistas y otra mitad no lo somos. Yo respeto la sentencia del Supremo y no le discuto nada. Pero desde el primer momento dije que tenía la sensación de que, si llegado el momento, no se daba un indulto, cualquier negociación es imposible. Claro, con el paso del tiempo algunos han dicho que ‘lo volveremos a hacer’. Y el nuevo Govern de la Generalitat habla de confrontación, de forzar a España. Cuando escuchas eso dudas, pero sigo a favor del indulto. Además, si un día hay un enfrentamiento de trascendencia internacional, España siempre podrá decir que hizo lo que pudo.

¿Y cómo poner de acuerdo a esas dos mitades?

Yo he sido notario toda mi vida, y cuando dos quieren ponerse de acuerdo tienen que ceder en alguna cosa. Por un lado, los independentistas no pueden pasar por encima de las leyes. Y por otro, los no independentistas tienen que reconocer que Cataluña tiene una conciencia de personalidad diferenciada, con la voluntad de proyectarse con un autogobierno. Y creo que a eso le podemos llamar una nación. No es tan difícil, es problema de querer y de racionalizarlo. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, no iremos a ningún lado.

¿Ha leído 'El hijo del chófer', de Jordi Amat?

No, pero conozco la historia que cuenta.

¿Qué le parece ese retrato que hace de las cloacas del poder en la Cataluña de Jordi Pujol?

Le contestaré con una frase que escribí en La Vanguardia en los años 90: «La corrupción en España es común en todos los partidos, en grado directamente proporcional a su participación en la gestión política». Nunca he aceptado la crítica destructiva de un partido basándose en la corrupción del otro.

Jordi Pujol ha pedido perdón públicamente por el dinero que escondió. ¿A usted le vale?

Nunca he votado al partido de Jordi Pujol, pero he tenido una relación personal con él. Le valoro como alguien muy cabal y me ha sabido muy mal lo que ha pasado al final. Es un político eminente, las dos grandes figuras políticas españolas después de la Transición fueron Felipe González y él. La Historia examinará con distancia sus defectos y aciertos, y hará una valoración muy diferente de la que ahora se puede pensar. Y le diría que en estos temas, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Pilar Rahola asegura que ha sido despedida de La Vanguardia por sus ideas independentistas. ¿Qué opina?

Que todo lo que empieza se acaba. También yo me acabaré en La Vanguardia. Escribí allí en una primera etapa entre 1991 y 2000, cuando Aznar ganó por mayoría absoluta. Tuve la sensación de que el director de entonces, Pepe Antich, no contaba conmigo, y estuve nueve años en El Periódico. Y después volví a La Vanguardia. Desde mi experiencia personal, son etapas de la vida.

Caixaforum

El Cercle Financer de Balears celebró ayer una sesión ordinaria presidida por José Francisco Conrado de Villalonga, en la que fue invitado a pronunciar una conferencia el notario y analista político catalán Juan José López Burniol. Presentado por el director general de IB3, Andreu Manresa, repasó el escenario político que ha quedado después de las elecciones de Madrid.

Juan José López Burniol (Alcanar, 1945) es uno de los analistas políticos más respetados de Cataluña. Notario de profesión, tiene un espacio de opinión en La Vanguardia desde el que ha cargado contra el ‘procés’, aunque llegado este momento se muestra favorable a los indultos. Charló con Diario de Mallorca en su visita a Palma para ofrecer una conferencia en el CaixaForum.