Más de la mitad de los afiliados del PP no podrán votar a Prohens si no se ponen al día de pagos

Los estatutos del PP marcan que solo pueden votar los que han abonado puntualmente sus cuotas de afiliados en el momento de celebrarse el congreso. La cita congresual de los populares tendrá lugar el próximo 24 de julio. Ese día tan solo podrán emitir su voto los que no deban nada al partido. En estos momentos, algo más de 10.000 afiliados sí están al corriente de pago, el resto ha dejado de abonar anualidades.

Antoni Fuster explicó que la crisis económica, generada por la covid-19, ha hecho que un número importante de afiliados dejara de pagar su cuota al partido en el que militan. En la mayoría de los casos empresarios o trabajadores que, a raíz de la pandemia, han visto mermados sus ingresos de forma importante y, por ello, recortan todos los gastos que no sean absolutamente necesarios. El PP, así como el resto de partidos de Balears, han notado esta circunstancia.

El Partido Popular de Balears cuenta con más afiliados que el resto de partidos juntos. 22.000 personas militan en la formación conservadora, 16.000 de ellos en Mallorca. Esta circunstancia hace que la crisis afecte a un mayor número de militantes del PP.

El objetivo del proceso abierto es que todos los afiliados populares que deben alguna de sus cuotas puedan regularizar esta situación abonando su deuda antes del congreso del 24 de julio en el que, con casi total seguridad, se elegirá a Marga Prohens como nueva presidenta del partido en las islas. El objetivo de Biel Company y Antoni Fuster es que ningún afiliado que tenga intención de votar se quede sin hacerlo por esta circunstancia.

Según ha podido saber este periódico, el PP ha remitido una circular a su militancia explicando esta situación y advirtiendo que quien no esté al corriente de pago no podrá ejercer su derecho a voto. En la dirección popular apuntaron que este mismo proceso ya se abrió cuando se celebró el congreso del PP de Mallorca que eligió a Llorenç Galmés como presidente. Por ello, creen que en Mallorca no habrá un número muy importante de militantes que regularicen sus cuotas. Las cantidades más elevadas se producirán en Menorca, Eivissa y Formentera.

Por otra parte, los candidatos para presentarse, en este caso Marga Prohens es la única que ha anunciado su candidatura, necesitan acreditar 400 avales de afiliados con su firma, más del doble que en el último congreso en el que ganó Biel Company sobre José Ramón Bauzá. Para avalar a los candidatos también es necesario estar al corriente de pago.

El 11 de julio acaba el plazo

El PP celebrará su congreso el 24 de julio, será en un formato novedoso, ya que tendrá lugar de forma mixta, entre presencial y telemático. El pasado viernes se abrió un proceso que tendrá, como primer plazo, la presentación de candidaturas para presidir la formación. Un período que se inició a las 9 horas del lunes 31 de mayo y que se prolongará hasta las 14 horas del viernes 11 de junio. Los aspirantes deberán presentar su candidatura de manera presencial en la sede autonómica del PP con el aval de 400 afiliados.

Marga Prohens ya ha iniciado el proceso de captación de avales para poder registrar su candidatura en el partido en las próximas semanas.