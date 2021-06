La Agencia Tributaria ha devuelto 91,4 millones de euros a 146.723 contribuyentes de Balears en los dos primeros meses de la campaña de la renta 2020.

Por otro lado, ayer empezó la atención a los ciudadanos en sus oficinas de forma presencial para tramitar y presentar los documentos correspondientes al Impuesto sobe la Renta de las Personas Físicas, pero con reducción de aforos y mantenimiento de distancias de seguridad. Por ello, la cita para la asistencia presencial se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña, se informa. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden, sino que se volverán a abrir más unos días después, aunque se recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio Le Llamamos.