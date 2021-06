Biel Company se ha despedido esta mañana de la presidenta Francina Armengol en el Parlament. El todavía líder del PP ha realizado su última pregunta en la Cámara Autonómica con un alegato de adiós. Con la voz entrecortada, Company le ha reconocido a la presidenta del Govern “lo difícil que es gestionar con esta pandemia”. Ha recordado que su idea era la de sólo estar un tiempo en política y que ha permanecido más en el cargo de lo que quería “por necesidades de partido”. Con un “sort i ventura per tots”, Biel Company ha dicho adiós al debate parlamentario mientras sus diputados, puestos en pie, le ovacionaban.

La presidenta del Govern, en nombre de todo el Ejecutivo, le ha agradecido su trayectoria y suerte en lo personal. Armengol ha lanzado una petición: “Que el PP cambie de estrategia y se sume al pacto de reactivación para sacar a esta comunidad de la crisis”.

Biel Company le ha dicho que espera “que esté lo menos posible en el Consolat", aunque le ha deseado "aciertos en el tiempo que esté, ya que será beneficioso para los ciudadanos de Balears”.

Ha llegado al Parlament arropado por todo su grupo parlamentario, en una escenificación de la unidad. Una vez ha concluido su intervención ha explicado que Pablo casado le dijo que no se marchara, que siguiera en política. No obstante, “yo entiendo que en la empresa privada tienes que trabajar 12 horas cada día para poder cobrar y no hay tiempo para más”. Ha reconocido que seguirá la actualidad y que no será un impedimiento para Marga Prohens el hecho de no estar en el Parlament y ser diputada en Madrid.

Company seguirá hasta la conclusión de este periodo de sesiones que finaliza en julio. A la vuelta de vacaciones el ya habrá dejado su acta de diputado y habrá abandonado la política.