Los turistas británicos, cubiertos con seguro de viajes en Canarias

Turespaña recoge en su último informe actualizado esta semana sobre indicadores y tendencias en los mercados emisores, con fecha del martes, la recomendación del Foreign Office (FCDO), el ministerio de Exteriores británico, sobre no viajar España, «incluido a Baleares», pero excluyendo a Canarias.

La «gran significación» de esa singularidad con el archipiélago atlántico, «que se mantiene desde hace meses», explican fuentes del sector, es que permite que los viajeros a ese destino puedan contar con seguro de viajes, pues las compañías no los brindan si el FCDO no recomienda viajar. Es decir, turoperadores y aerolíneas pueden mantener sus operaciones a Canarias, pues no lo suelen hacer mientras la web Travel Advice (Recomendaciones de viaje) no haga la salvedad. Y, se subraya, que el FCDO en este tema no sigue necesariamente el sistema de semáforos, que por otro lado, mantiene a Canarias en ámbar.