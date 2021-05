A la fi n’Armengol té alternativa | Per Mateu Ferrer

La potada a en Biel Company va saber molt de greu ahir a na Francina Armengol; era el millor candidat del PP per a la candidata socialista, ben igual que ho va ser en José Ramón Bauzá. D’ençà de les eleccions de 2019, la presidenta viu molt bé fora oposició. Ni oposició, ni alternativa de govern.

Ningú de Més, Podemos, el Pi, Vox o Ciutadans poden complicar la vida a n’Armengol als comicis de 2023. La continuïtat d’en Company era la seva millor garantia; fins ahir era l’única candidata amb cara i ulls en aquestes illes. El seu problema principal és que s’haurà de presentar tant si li agrada com si no. A dins ca seva no té relleu perquè no l’ha preparat, i com que els contraris mouen fitxa, s’haurà d’espavilar. Ara que na Marga Prohens serà la contrincant de la líder del PSIB-PSOE, hi pot haver partida i pot ser interessant. L’elecció de la campanera no ha vengut gens de nou -era obvi que en Pablo Casado no deixaria seguir en Company-, però amb les eleccions de Madrid tot fa més via.

Que el diputat Antoni Costa sigui el relleu al Parlament, com a portaveu del PP, també li pot complicar un poc la vida a n’Armengol. L’eivissenc controla els temes i té oratòria, donarà un poc de vida a les preguntes de control dels dimarts, que fa falta ferm. I sobretot, pujarà el nivell.

Amb en Company, el PP va quedar amb setze diputats. Setze! Ahir va dir que té enquestes que asseguren que els populars guanyarien, d’haver-hi eleccions. De ben segur si enmig d’aquest context pandèmic se’n convoquessin, na Prohens milloraria els resultats i hi podria haver sorpreses. Nervis, segur.

Per si un cas, el Pacte esgotarà tant com pugui la legislatura. Si la nova número u del PP s’hi posa, i té dos anys de marge, pot arribar a ser la candidata de la dreta moderada i espanyolista, la dels mallorquins centrats, i la dels regionalistes nostrats. No és el mateix anar a votar amb un PP magre i fat a davant, que amb els conservadors il·lusionats i amb múscul.

En Biel Company ha passat sense pena ni glòria per la política balear, i només ha fet quatre pessigolles a la presidenta Armengol. Pot ser el fet de tenir a la fi un rival electoral la farà sortir del Consolat... i de l’ensopiment. Ja és ben hora que se deixondeixi.