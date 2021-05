Primera demanda ante el Supremo por el toque de queda en Baleares

Este recurso de casación se plantea, precisamente, contra la resolución que dictó la pasada semana el TSJB, dando la razón, por segunda vez, al Govern, al fijar un toque de queda de las doce de la noche a las seis de la mañana, además de limitar las reuniones sociales y familiares.

A diferencia del TSJB, otros tribunales no tienen tan claro que un gobierno autonómico pueda imponer estas restricciones sin contar con el respaldo legal que suponía el estado de alarma. De hecho, son muy pocos los tribunales que han venido avalando estas limitaciones y los jueces han dictado sentencias contradictorias. Y precisamente para resolver estas dudas jurídicas, el Gobierno acordó que fuera el Tribunal Supremo el que estableciera una decisión definitiva. La demanda de casación de este vecino de Calvià es la primera que se presenta ante el Alto Tribunal que afecta únicamente a las restricciones impuestas en Balears.

La fiscalía de las islas también es partidaria de recurrir la última decisión del TSJB, porque interpreta que si no existe estado de alarma, estas restricciones no se pueden imponer porque violan derechos fundamentales. Desde Balears se ha enviado un informe a la fiscalía del Tribunal Supremo, fijando la postura legal que se defiende. Sin embargo, le corresponde al fiscal del Supremo la decisión de recurrir o no la decisión judicial que afecta a Balears, aunque parece que secundará la postura de sus compañeros de las islas, como ha hecho con otras fiscalías autonómicas, que tampoco están conformes con estas limitaciones.

El debate que están manteniendo los juristas sobre esta polémica se centra en determinar de una forma definitiva si estas limitaciones, justificadas por razones sanitarias, afectan o no a derechos fundamentales.

En el recurso de casación que se ha redactado el abogado Luis Baena, en nombre de su cliente de Calvià, lo tiene muy claro. Afirma que ningún gobierno autonómico puede imponer unas medidas que afecten a todos los ciudadanos de un territorio. Su capacidad de ordenar estas limitaciones deberían limitarse a zonas concretas, siempre en base a razones sanitarias que, a juicio del abogado, en Balears no se dan, como refleja la mejora de los datos del número de contagios de coronavirus.

Debido a la lentitud que existe en la tramitación judicial se puede dar la circunstancia de que el Tribunal Supremo resuelva esta demanda, y el del resto de las que afectan a otras comunidades autónomas, cuando el Govern balear ya levante el toque de queda. Y aunque se trataría de una decisión simbólica, sí puede afectar a futuras decisiones limitativas que pudiera imponer el Ejecutivo de Armengol si el número de contagios se dispara.