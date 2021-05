Los mallorquines ya no podrán hacerse la prueba de antígenos en Son Sant Joan

Los mallorquines que deben hacerse el test de antígenos a su regreso de la península ya no podrán hacerse la prueba a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan. Desde esta misma semana, los residentes que tengan que acreditar una prueba diagnóstica negativa al desembarcar en la isla y que no la traigan hecha de origen, ya no tendrán opción de hacérsela in situ en el mismo aeropuerto, sino que se les dará cita previa para acudir antes de las siguientes 48 horas a hacerse el test a una de las unidades covid express ubicadas en Son Dureta, Inca o Manacor.