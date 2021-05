Los cinco tripulantes del crucero 'Odyssey of the Seas' infectados con covid-19 han desembarcado superadas las 15:30 horas en el puerto de Palma en tres ambulancias para pasar la cuarentena en una clínica de Palma. El operativo ha sido coordinado por Sanidad Exterior, que ha trasladado a los afectados, todos ellos asintomáticos. El buque, que lleva horas fondeado en la bahía de Palma [vea aquí las imágenes], tiene previsto zarpar de manera inmediata después de llevar varias horas fondeado en la bahía de Palma.

El ' Odyssey of the Seas', de la naviera Royal Caribbean, zarpó del puerto italiano de Civitavecchia con destino a Miami, con unos 1.400 tripulantes y medio centenar de trabajadores de diversos servicios adicionales, según ha informado Delegación de Gobierno. En un comunicado emitido a mediodía, la naviera rebajaba el número de infectados a solo dos: "A comienzos de esta semana, dos tripulantes fueron confirmados como positivos tras la realización de un test y fueron inmediatamente puestos en cuarentena. Estamos trabajando con las autoridades sanitarias para desembarcar de un modo seguro a estos tripulantes y supervisar cualquier tipo de requerimiento médico que puedan necesitar. En este momento no hay más positivos a bordo".

Dado que el buque se encontraba próximo a Balears cuando detectó los positivos, contactó con Sanidad Exterior para pedir ayuda y asesoramiento. Tras informar a las autoridades españolas, el buque puso rumbo a Palma, donde ha permanecido fondeado a la espera de que se resolvieran los trámites burocráticos para llevar a tierra a los tripulantes contagiados.

El megacrucero, que tiene capacidad para albergar a 4805 pasajeros, salió sin turistas de Civitavecchia, aunque viajaba con casi toda su tripulación. "Todos los tripulantes han de tener una PCR negativa antes de embarcar. Una vez a bordo, todos se realizan tests continuamente para asegurar que siguen siendo negativos", ha asegurado la naviera.

Los cinco afectados han sido desembarcados en una embarcación auxiliar y trasladados a la Estación Marítima del puerto de Palma.