El acusado del crimen de sa Colònia de Sant Jordi se confiesa autor

El hombre acusado de matar a una mujer de nacionalidad alemana, hecho ocurrido en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2019, se confesó esta mañana culpable de los hechos, en la declaración que realizó frente al jurado popular. La acusación reclama para Celestino R. una condena de 17 años de cárcel por un delito de asesinato.

El acusado ha negado, como sostiene una de las acusaciones, que fuera pareja de la víctima. Ha explicado que únicamente compartían vivienda. La víctima, Veronica Ruth Hoffamann, de 59 años de edad, conoció a Celestino en un centro de cuidado de gatos que había en la zona. Fue a través de otra voluntaria, que le explicó que el acusado dormía en la calle al no poder pagarse una casa, cuando le ofreció que viviera en su apartamento. “Teníamos una relación de amistad, nunca fuimos pareja”, señaló el acusado, que detalló que tenía previsto marcharse pocas semanas después, porque iba a trabajar para el Ayuntamiento y tendría dinero para pagarse un apartamento.

El acusado intentó describir a la víctima como una mujer desequilibrada, con constantes cambios de humor, convirtiéndose en el centro de su ira. “Esa mujer me pegaba una broncas monumentales. Parecía bipolar”, señaló para justificar su estado de ánimo.

Celestino aseguró que no le importaba “que me pongan mil años de cárcel”, pero que le obsesionaba “contar la verdad”. Una versión de los hechos que relató que sobre las seis de la mañana del día de los hechos la mujer regresó al apartamento. El acusado afirma que “yo no bebía, ni me drogaba”. Sin embargo, esa noche la pasó en vela y consumió una botella entera de ginebra. “Yo no se donde había estado toda la noche, ni me importaba”, señaló el acusado, que en ningún momento se refirió a la mujer alemana con su nombre de pila.

Según su versión, los gatos habían defecado de noche sobre el sofá y que cuando se vieron le comunicó esta circunstancia. Recordó que la mujer estaba en la terraza del apartamento y empezó a gritarle. “Empezó a gritarme y a decirme cosas raras. Allí yo ya perdí la cabeza y no se como alcancé un cuchillo y la maté”. El hombre apenas contó detalle del ataque, si bien dijo que cuando la apuñaló estaba en frente de la víctima. Aclaró que no avisó a los servicios de emergencia porque carecía de teléfono, si bien recordó que los vecinos escucharon los gritos y fueron de inmediato. Después llegó la Guardia Civil. La mujer estaba muerta.

Las vecinas, todas ellas alemanas, dijeron que escucharon un grito muy fuerte de la víctima pidiendo ayuda, pero cuando fueron a asistirla ya era demasiado tarde. La mujer ya estaba muerta.

Ninguna de estas testigos llegó a aclarar cuál era la relación que mantenían el acusado y la mujer alemana. Sin embargo, una de ellas dijo que había escuchado una conversación de Verónica con otra compatriota que le dijo que “había encontrado a su media naranja” y creó que se refería al acusado.

La Guardia Civil que fue la primera en llegar al lugar del crimen señaló que el acusado se encontraba sentado en el sofá llorando, y recordó que olía a alcohol, por lo que lo relacionó con que esa noche había bebido bastante. Señaló también que desde el primer momento confesó que había sido él el responsable de la muerte de la mujer alemana.