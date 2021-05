¿En qué consiste su proyecto?

Terra de foravila nació hace poco más de un año, aunque la puesta en marcha real, por motivos del confinamiento, tuvo lugar en junio del año pasado. La idea es el cultivo y la venta de hortaliza ecológica, local y de temporada en Mallorca, con todo lo que eso significa, utilizando los recursos que la temperatura, la pluviometría y el tipo de terreno nos da en cada época del año.

¿Dónde están situados esos cultivos?

Disponemos de dos espacios, uno en Pollença y otro en Petra. Eso nos permite acercar nuestros productos a diferentes zonas de Mallorca sin que tengamos que añadir un transporte desmesurado.

¿Qué objetivos se han marcado?Trabajar el cultivo local, el producto y las variedades propias de aquí. Hacer que el consumidor utilice el máximo número de elementos de la tierra que tiene más cerca.¿Cuáles son sus recursos?

En la medida de lo posible, las maneras de cultivar que tenían nuestros abuelos y antepasados.

¿Y la tecnología?

Somos críticos con la nueva tecnología. Tecnificar la agricultura debe hacerse con criterio. Mecanizar no siempre es positivo, debemos revisar el concepto de maneras rudimentarias de trabajar la tierra, no todo lo que hemos calificado de antiguo y desfasado, realmente lo es. Y si además añadimos que estamos llegando a un final de los combustibles fósiles, todavía más interesante es volver hacia métodos menos tecnificados. Vamos hacia una agricultura de pequeña o mediana escala, con herramientas manuales, muy bien diseñadas, eso sí, y menos dependiente de los elementos mecánicos. No volveremos a la dureza física de nuestros abuelos, pues las condiciones de trabajo no son las mismas y los utensilios se han modernizado, pero sí volveremos a la idea primitiva de trabajar la tierra con las manos y los pies en el suelo.

¿Agricultura artesanal?

La cosa va por ahí. La era post combustibles fósiles está llegando y por tanto hay muchos fabricantes de herramientas que investigan cómo diseñar nuevos modelos de las de antes.

Mucha gente piensa que todo lo que se cultiva en el campo es ecológico.

Pues no, nada de eso. Para que un producto sea ecológico debe tener el certificado que lo cataloga como tal y eso se consigue a través de auditorías externas. Ningún payés puede autocalificar su producto de ecológico.

¿Cómo entra en el mundo de la agricultura?

Curiosamente, tanto mi socio como yo mismo no venimos de familias de agricultores, en ambos casos el hecho de decidir trabajar en el campo es pasional. Partimos de cero, sin prácticas adquiridas en el ámbito familiar.

¿Cómo cree que ha afectado este estado de pandemia al consumidor?

Creo que hemos sido conscientes de que consumir lo más cercano tiene un valor añadido. Hemos aprendido a confiar en nuestros payeses, en los agricultores que trabajan los campos que tenemos a nuestro alrededor. Hemos visto las orejas al lobo y muchos pensamos que esa situación puede repetirse y que por eso no debemos dar la espalda a lo nuestro, al contrario, debemos potenciarlo. Ya no digo una pandemia, sino otra borrasca tipo ‘Gloria’, una inclemencia del tiempo, puede cortar suministros que nos vienen de fuera.

No depender del exterior, en definitiva.

Exacto. En agricultura es importante no depender de sistemas de distribución de fuera. Debemos fomentar la agricultura que tiene pocos intermediarios, la que va prácticamente del payés a la tienda o al consumidor, con una infraestructura mínima. Eso da valor a nuestra agricultura. El producto local da seguridad, quita miedo a la idea de desabastecimiento.

¿Cuáles han sido los factores que han jugado en contra durante los meses de confinamiento?

Uno muy importante fue el cerrar los mercados semanales de los pueblos. Eso fue un golpe muy fuerte a la salida de nuestros productos, ya que son los mercados municipales los lugares en los que exponemos y vendemos nuestras hortalizas. Ahora bien, nos hemos recuperado y la agricultura de aquí, si cabe, se ha revalorizado aún más. Incluso diría que tenemos más venta directa en las propias fincas y muchas más peticiones a domicilio.

¿Qué piensa cuando ve en los supermercados tomates y berenjenas en invierno y naranjas en verano?

Ver productos fuera de temporada me produce desconexión con el mundo rural. Sin duda es una anomalía. Ver que puedes comprar de todo en cualquier época del año hace que perdamos el sentido de lo que produce la naturaleza. Por otra parte, el producto local y de temporada es el que necesita menor inversión para cultivarse, el que gasta menos energía externa, debido a que las condiciones climáticas le son favorables. Para un agricultor es más fácil y rentable cultivar los productos propios de cada época, para el consumidor es más económico y para la naturaleza es más sostenible.

Es obligatorio hablar de agricultura y turismo.

Hasta el día de hoy nuestra relación directa con el mundo turístico es prácticamente nula. Y es que nuestro objetivo es que sea el consumidor local quien utilice producto local. De momento nos podemos mantener firmes en ese objetivo. También ayuda el hecho de no querer entrar en el mercado comercial en mayúsculas.