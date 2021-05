Lletra menuda | Recomposición con pies de plomo

El largo viaje hacia la ansiada normalidad se mantiene lento y atado a unos condicionantes que obligan a sujetar la brújula con firmeza porque los imprevistos y las recomposiciones permanecen contantes. El Govern quiere dar muestra de su aplomo actuando con pies de plomo, sabedor de que una recaída en época estival no podrá sostenerse con las muletas actuales. Comienza a calar el optimismo aún a sabiendas de que no se logra tomar distancia suficiente del precipicio. Aunque siempre por la mínima y con la Fiscalía en contra, el Ejecutivo de Armengol mantiene el aval de la Justicia para prorrogar restricciones de toque de queda en tiempo de libertades plenas. Con el consabido tres a dos, los magistrados hacen prevalecer «la incertidumbre sanitaria» y la «precaución» sobre los derechos fundamentales. Significa que la norma jurídica se ha contagiado de la covid-19 y hace piruetas para no transmitirla a sus destinatarios. Es una opción respetable desde el momento en que la ley se concibe para dignificar y proteger al ciudadano. Ayer fue un día crucial para reemprender la recomposición fluctuante. Con el nivel de contagios más bajo conocido hasta ahora, solo 15, el Govern intenta insuflar su alivio a la población, en una jornada en la que las listas de vacunación también dan un vuelco y parón para incorporar a los menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Los bares y restaurantes, usados como signo y señal del estado de la pandemia, también reciben el primer aviso para recomponer sillas y mesas, lo cual se traduce en actividad real. Podrán abrir las terrazas hasta las 11 de la noche y el interior a mediodía admitiendo a clientela peninsular llegada con una sola dosis de vacuna. Con los bares abiertos, todo parecerá normal.