Según Salud, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) ha recomendado un cambio en las condiciones de almacenamiento de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por BioNTech y Pfizer. Esta modificación del protocolo facilitará de forma especial el manejo de los viales y permitirá incrementar el ritmo de vacunación. Entre otras cosas, permitirá que los centros de salud y hospitales puedan tener un mayor número de vacunas almacenadas para aumentar las citaciones de personas susceptibles de ser vacunadas. El escaso periodo de almacenamiento permitido provocaba que las vacunas debían ser distribuidas de forma semanal a los centros de vacunación.

Las recomendaciones son que el vial de la vacuna sin abrir se conserve en el frigorífico a una temperatura que oscile entre dos y ocho grados centígrados. Se trata de vacunas que ya hayan sido descongeladas pero que no han sido abiertas y tampoco diluidas en suero para su administración. Esta modificación de la forma de vacunación no varía en el caso de viales ya abiertos y diluidos. En este caso, las vacunas seguirán teniendo solo pocas horas de vida y no podrán ser transportadas fuera de los centros de administración.

La ampliación del periodo máximo de almacenamiento permitirá agilizar el proceso de vacunación

El Servei de Salud también explica a médicos y enfermeras que este cambio de protocolos se debe a la evaluación de nuevos datos aportados por el laboratorio y responsable de comercialización a las autoridades responsables de los medicamentos en Europa.

A partir de esta circular, remitida a los profesionales sanitarios a principios de esta semana, la conselleria de Salud anuncia que las vacunas de Pfizer llegarán rotuladas con una inscripción donde se explica que a partir de ahora podrán estar almacenadas en el frigorífico 31 días y no 5 como se había fijada desde el inicio del proceso de vacunación.