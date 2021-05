Frialdad de los hoteleros en Fitur con el Govern

En Madrid no hace frío, no hay huelga de taxistas, como hace dos años, ni tampoco secretaria de Turismo mallorquina, después de que a Bel Oliver la fulminaran desde la Moncloa el verano pasado en plena pandemia. Por ello, y por los bandazos del Govern, criticando Francina Armengol e Iago Negueruela a los madrileños por su alta incidencia de covid —razón no les falta y aprovechan para hacer política—, o las desafortunadas declaraciones de Juan Pedro Yllanes contra la recuperación turística —según leen los hoteleros—, lo cierto es que se respira frialdad entre el sector y Ejecutivo. Aunque gracias a las estrictas restricciones del Govern Balears goza de buenas cifras para atraer turismo. Habrá que esperar hoy a la rueda de prensa de la presidenta de la patronal hotelera, María Frontera, la primera en ni se sabe cuánto tiempo. «Ella y María José Aguiló está un poco al límite», con el Ejecutivo Armengol, se comenta. Hoteleros no se vieron muchos, pero no faltó Toni Horrach, de HM, de los más madrugadores en llegar.

Quien más y quien menos tuvo problemas operativos para acceder a Fitur, por las medidas de seguridad: solo con PCR negativo. Al nuevo estand balear se acercó, por la mañana, el secretario de estado de Turismo, Fernando Valdés, y, por la tarde, la ministra Reyes Maroto. No hubo paseíllo de los Reyes. Todo es extraño en una feria en la que sobra espacio por todas partes. Y en el estand de Balears, también. Como cada uno va a lo suyo —ni Armengol ni Negueruela parecen controlar a sus socios— la consellera Mae de la Concha llegó a promocionar los productos agroalimentarios como reclamo turístico, sin pena ni gloria.

Nada que ver con la expectación que levantó el vicepresidente de Andalucía, Juan Antonio Marín, rodeado de una multitud. ¿Para qué? «Para una tontería», responde uno de los espectadores. Lo cierto es que el naranja Marín estaba bien rodeado, en el lado contrario su colega de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas, más solo que la una. «Ni se sabe de qué partido es», espeta el diputado de El Pi Josep Melià, arropado por la también parlamentaria Maria Antònia Sureda y la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora. El regionalista portavoz de la Comisión de Turismo en el Parlament se queja de que Armengol y Negueruela han «copiado» a su formación su iniciativa sobre poner en marcha un seguro covid para los turistas y recomendar test diagnósticos para los trabajadores. Recuerda que lo propuso en octubre, y ahora los socialistas lo ponen en marcha, tarde.

Mae de la Concha llegó a promocionar los productos agroalimentarios, sin pena ni gloria

También la delegación popular, con Marga Prohens, Javier Bonet, Llorenç Galmés y Jaime Martínez, entre otros, tuvieron su momento de gloria para defender a los madrileños «insultados» por el Govern, dice Martínez, quien reivindica que ahora Armengol hace caso de sus propuestas para dinamizar el turismo nacional. El presidente del PP de Palma aprovecha también para soltar la cuña de que Pérez-Ribas no se sabe «a quién representa». Mientras el flamante eurodiputado naranja José Ramón Bauzá salía exultante del recinto de Fitur tras participar en un encuentro organizado por la Iata, la gran patronal internacional de las aerolíneas. En rueda de prensa en Madrid, la consejera delegada de Riu, Carmen Riu, criticó al Ejecutivo Sánchez porque «ha pasado olímpicamente del turismo» y echó flores a la gestión de Armengol, una presidenta que elige ir en deportivas, en un día largo, nada que ver con los taconazos de Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, que pasó delante del estand balear tambaleándose.