La Fiscalía se opone a que se mantenga el toque de queda en Baleares

La Fiscalía de Balears no está conforme con que se prolonguen más tiempo las restricciones que ha impuesto el Govern para controlar la pandemia sanitaria. El Ministerio Público, a través de su máximo representante en Balears, Bartomeu Barceló, reiteró ayer que volverá a repetir su postura frente a la decisión de imponer, entre otros límites, el toque de queda o la limitación del número de personas que se pueden reunir, porque entiende que estas medidas afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fiscalía defiende un criterio completamente distinto al que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Balears, aunque no haya sido por una decisión unánime de todos los magistrados. El organismo que dirige en las islas Bartomeu Barceló coincide, precisamente, con la opinión jurídica de las dos magistradas discrepantes, que interpretaban que sin el paraguas legal que cubría el estado de alarma, el Ejecutivo autonómico no puede imponer estas restricciones de movimientos a la población. Y es precisamente por la ausencia de esta situación excepcional que supone el estado de alarma, por lo que la Fiscalía volverá a pedir que estas limitaciones sean declaradas nulas.

Para poder mantener estas medidas el Govern necesita de nuevo el respaldo de los tribunales. Ya lo logró hace dos semanas, cuando una vez levantado el estado de alarma, volvió a fijar unas limitaciones sobre el toque de queda. Ahora ha vuelto a decretar otras medidas, menos restrictivas, pero que también son limitativas, como por ejemplo la prohibición de permanecer en la calle más tarde de las doce de la noche, entre otras imposiciones.

Esta decisión del Govern, para que se pueda cumplir, precisa de la bendición de los jueces y, en principio, no parece que vayan a cambiar de opinión. Aunque la Fiscalía decidió no recurrir la primera decisión judicial, por razones de procedimiento, está vez sí piensa recurrirla si el tribunal se pronuncia en contra de sus argumentos. Este recurso no lo resolvería la misma Sala, sino que se presentaría directamente ante el Tribunal Supremo. De hecho, el Alto Tribunal ya está tramitando varios recursos, procedentes de distintos tribunales autonómicos, ya que esta polémica sobre si son legales o no estas limitaciones sin un contexto de estado de alarma, ha provocado distintas interpretaciones jurídicas. Es decir, los jueces no se ponen de acuerdo, y se ha decidido que la decisión la adopte el Tribunal Supremo, para que adopte un criterio definitivo, que deben obedecer todos los gobiernos autonómicos.

Eivissa

También tendrá que ser el Supremo el que resuelva una demanda que presentó un ciudadano de Eivissa, que denunció la ilegalidad de las restricciones impuestas el pasado mes de noviembre, en pleno estado de alarma.

Este ciudadano recurrió las decisiones políticas ante la Sala de lo Contencioso de Balears, aunque el tribunal se declaró incompetente para resolver esta demanda que afecta a derechos fundamentales. Y ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha asumido este caso, no sin antes analizar a qué Sala le correspondía la competencia para dictar sentencia.

En esta resolución se recuerda que en el estado de alarma la autoridad competente era el Gobierno de la Nación. Aún así, el Ejecutivo permitía a los gobiernos autonómicos que impusieran sus propias decisiones para controlar la pandemia sanitaria, en base a los datos de contagio que se producían en cada provincia. Es decir, las comunidades adoptaban las correspondientes órdenes por delegación del Gobierno nacional, como así se establecía en las normas fijadas en el estado de alarma.

Sobre esta demanda que afecta a Eivissa, la Fiscalía también se pronunció a favor de trasladar la competencia al Tribunal Supremo.