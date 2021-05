Anticorrupción descarta por ahora investigar el cártel del exgurú de Més, Jaume Garau

El único motivo que propiciaría una investigación de Anticorrupción, según Far, sería una denuncia aportando nuevos datos al respecto. No obstante, hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia en este sentido en su departamento.

Según Anticorrupción el archivo del Caso Contratos y la sanción de la Comisión Nacional del mercado de la Competencia también deja sin posible investigación sobre el hecho de que el actual director general de Fondos Europeos del Govern, Félix Pablo Pindado, participara en el cártel de consultoras impulsado por su exsocio y exestratega de Més per Mallorca Jaume Garau. Todo ello pese a que el cártel tuviera el objeto de manipular las licitaciones públicas y defraudar a distintas administraciones, entre ellas el propio Ejecutivo del que actualmente forma parte nombrado por el PSIB-PSOE.

Hay que recordar que Pablo compartió propiedad con Garau de Regio Plus Consulting SL, empresa que lideraba el entramado ahora destapado y beneficiaria de miles de euros del Govern en el llamado caso Contratos, hasta que en 2015 el jefe de campaña de Més le aupó como gestor de los fondos europeos para Balears con el vicepresidente y entonces líder de Més Biel Barceló. Actualmente está adscrito a la conselleria del socialista Miquel Company. Félix Pablo aparece en varios correos electrónicos intervenidos por la CNMC en los que se acredita cómo Regio Plus Consulting SL pedía colaboración a otras empresas para que ésta ganara distintos contratos; posteriormente les correspondía simulando concurrencia en otros procedimientos.

El máximo responsable de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears insiste en que solo actuarán abriendo diligencias en el caso de la existencia de una nueva denuncia que aporte datos novedosos que ya no hayan sido investigados ni por la Administración de Justicia ni tampoco por Competencia.

El pasado viernes, se hizo público un amplio informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia donde revelaba que el que fue estratega electoral de Més per Mallorca, Jaume Garau, impulsó y participó en «un cártel nacional» de empresas para «manipular licitaciones públicas» durante años. El Govern balear es una de las administraciones perjudicadas por esta red de consultoras que se concertaban entre sí para repartirse el negocio de la contratación pública. multa con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos, entre ellos el propio Garau y a su socia con 124.000 euros. Competencia acredita en su informe el amaño de adjudicaciones que derivó en el llamado caso Contratos, destapado en su día por Diario de Mallorca.