Primer cara a cara entre Jaume Carot y Carmen Orte en la UIB

"Está claro que el campus universitario necesita un cambio tecnológico porque el sistema que tenemos no funciona. La conexión Wi-fi, la digitalización de las aulas y potenciar nuevas herramientas es clave en nuestra propuesta" ha explicado la candidata Orte.

Por otro lado, Carot ha asegurado que "la digitalización nos tiene que facilitar la vida, no complicarla. Pero esto va más allá de ofrecer un buen servicio al alumno, la transformación pasa por definir de forma clara cuáles son las soluciones digitales que se plantea la Universidad en todos los campos".

Educación Inclusiva

Desde otra perspectiva, ambos proyectos han defendido la necesidad de fomentar una educación inclusiva, en la que "ningún estudiante se quede atrás". Por su parte, Carot ha afirmado que se plantea la creación de nuevos servicios vinculados a esta inclusión, un punto que ha criticado la candidata Orte, ya que "son gastos que no podemos permitirnos en esta etapa de pandemia", aunque Carot ha replicado diciendo que "no me refería a crear más gastos, sino a reorganizar los servicios e impulsar otros necesarios".

Otro de los bloques fundamentales del debate ha sido el económico, especialmente vinculado con el coste de las las matrículas y el para los estudiantes. "No es nuestra competencia pero si nuestra obligación debatirlo con el Govern. Hay que dejar claro que los precios de la UIB están por debajo de la media nacional" ha declarado Orte. En el caso de Carot, ha señalado hacia la mejora en el fraccionamiento de las cuotas, "es una cuestión técnica, no debería suponer ningún problema que los alumnos pudieran fraccionar sus costes en seis partes en lugar de en tres. Sería también una solución a tener en cuenta".

Internacionalización

La participación de los estudiantes en la propia Universidad también ha sido uno de los temas a debatir entre ambos candidatos, donde Jaume Carot ha presentado la propuesta de crear reuniones de forma directa entre alumnos y Rectorado para tratar las cuestiones que más preocupen. Por su parte, Carmen Orte ha puesto encima de la mesa varias herramientas que propicien la actividad universitaria y potenciar actividades de liderazgo.

Por último, las dos propuestas han analizado la internacionalización de la UIB y la importancia de atraer a investigadores y docentes del extranjero que puedan aportar mucho prestigio. "Hay que poner en marcha proyectos que fomenten esta internacionalización. El ejemplo es como está funcionando Job Market. Es muy importante incentivar que los estudiantes tengan experiencias en el extranjero y vuelvan con ese aprendizaje" expone Carmen Orte. En el caso de Jaume Carot, ha apuntado hacia "contar con convocatorias competitivas y atractivas".

Finalmente, ambos candidatos han finalizado el debate con el llamado "minuto de oro" en el que Orte ha apelado hacia "un proyecto progresista para la UIB", mientras que Carot ha defendido un equipo "que nace a partir de un programa, no a partir de la fecha de unas elecciones".