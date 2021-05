"Les illes són meves! No seves, meves!". Una de las frases más recordadas de la política balear ha vuelto a juntar a sus dos protagonistas. La exsenadora del PP y ahora teniente de alcalde en Felanitx, Catalina Soler, cuya frase pronunciada en la tribuna del Senado llegó a viralizarse en su momento, ha recurrido a ella para despedirse, precisamente, del senador al que se dirigía, el senador de ERC, Bernat Picornell: "¡Suerte y aciertos! Si algún día vienes a "les meves illes", será un placer saludarte", ha rememorado el momento.

El episodio tuvo lugar en febrero de 2018. El entonces senador del PSOE, el expresident del Govern y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Antich había presentado una iniciativa para defender aumentar el descuento de residentes al 75 por ciento. En el debate intervino el senador catalán de ERC, Bernat Picornell, quien defendió la necesidad de una tarifa plana para volar, defendiendo que el descuento de residente no era suficiente. Entonces, irrumpió en la tribuna de forma vehemente la senadora del PP, que dejando de lado el debate, reivindicó como "suyas" las islas, "no de Cataluña". "Les illes són meves! No seves, meves ¡Meves!" pronunció desde la tribuna Catalina Soler.

El episodio lo ha rememorado durante el fin de semana aprovechando la despedida que le brindaba el actual senador de Més, Vicenç Vidal, que compartió en Twitter una foto junto al senador de ERC, Bernat Picornell, quien abandona su escaño en la cámara alta, y a quien le agradeció ser un "aliado" y "un cómplice vital" del ecosoberanista en el Senado. A este tuit ha contestado la exsenadora Soler, rememorando el momento protagonizado con Picornell.

"¡Suerte y aciertos! Si algún día vienes a "les meves illes", será un placer saludarte", se ha dirigido a través de un tuit al ya exsenador Picornell.

Sort i encerts!!!! Si qualque dia vé a les “meves illes”, serà un gust saludar-lo. — Catalina Soler (@SolerCatalina) 15 de mayo de 2021

Recordando y bromeando sobre el episodio, el catalán le ha agradecido el mensaje, cogiéndole el guante: Si vengo por “les teves illes” lo tendré en cuenta".